Lave los cubiertos opacos de casa y déjelos brillantes como los de un restaurante

Un método realizado en casa transforma los cubiertos opacos en piezas relucientes. La técnica despega la suciedad difícil y les devuelve el brillo original.

Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Los cubiertos pierden brillo con el uso diario y, aunque el detergente ayuda, no siempre logra restaurar el aspecto metálico que suelen mostrar como el primer día. Por eso, existe un procedimiento hecho en casa que empieza antes del lavado tradicional y modifica la superficie en el acto. La clave está en combinar elementos simples que actúan de forma conjunta.

Este proceso crea una reacción que libera residuos adheridos desde hace tiempo y que no desaparecen con el lavado habitual. Se realiza en pocos minutos y solo necesita materiales que casi todas las cocinas tienen al alcance. Enseguida, los cubiertos muestran una apariencia renovada y reluciente.

limpieza de cubiertos
Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Aplicar estos métodos en casa, evita que las piezas se deterioren en poco tiempo.

Qué elementos se necesitan para renovar los cubiertos que tenemos en casa

  1. El truco consiste en forrar un recipiente con papel aluminio y apoyar los cubiertos encima.
  2. Al espolvorear bicarbonato de sodio y cubrir con agua muy caliente, se produce una reacción de transferencia entre metales que despega restos oscuros y suciedad acumulada sin frotar.
  3. Se aconseja esperar entre 10 y 15 minutos para que el proceso actúe de manera uniforme.
  4. Después, se retiran las piezas, se enjuagan con agua y detergente.
  5. Se secan enseguida con un paño de microfibra o algodón, realizando movimientos que también ayuden a pulir la superficie.

Esta técnica sirve para cubiertos de acero inoxidable siempre que no tengan decoración sensible al calor o a los abrasivos suaves. Esto permite recuperar brillo en estos elementos parecían pegajosos y opacos aún con una limpieza frecuente.

limpieza de cubiertos

Existe otra alternativa de limpieza para un acabado más intenso

  • Otra opción combina vinagre blanco con agua caliente y una pequeña cantidad de detergente neutro para potenciar la limpieza.
  • Al dejar los cubiertos en esta mezcla unos minutos, la acidez del vinagre afloja residuos y olores sin afectar el material.
  • Luego se los lava de forma habitual para eliminar restos del preparado.
  • En caso de intentar dejarlos con un brillo superior, pueden repasarse con un paño seco apenas terminada la limpieza, evitando que el agua genere marcas.

Estas opciones funcionan mejor cuando los cubiertos no se dejan secar al aire y cuando se evita el uso de esponjas metálicas, ya que pueden rayar la superficie.

limpieza de cubiertos

Mantener los cubiertos brillantes y en condiciones como los de un restaurante solo se necesitan combinar productos sencillos que tenemos guardados en casa. Los distintos procedimientos liberan la suciedad acumulada y les devuelve el aspecto que alguna vez tuvo.

