No es falta de calcio: por qué aparecen manchas blancas en las uñas de las manos

Pequeñas marcas blancas en las uñas tiene distintos factores. No es falta de calcio, pero aparecen por motivos cotidianos que pasan desapercibidos.

Las pequeñas marcas blancas que aparecen en la superficie de las uñas generan dudas porque surgen de manera inesperada y no siempre muestran dolor. Esta señal tiene una causa común que no siempre se relaciona con falta de calcio o problemas de salud, por lo que entender su origen ayuda a saber cuándo preocuparse y cuando no.

En algunos casos se las asocia con la falta de algún nutriente, pero la explicación suele ser mucho más simple. Estas manchas pueden surgir luego de actividades diarias muy habituales y en la mayoría de los casos desaparecen con el crecimiento natural de la uña. Sin embargo, también existen situaciones puntuales donde conviene prestar más atención.

manchas blancas en las uñas Conocer su verdadera causa permite evitar creencias erróneas, como la falta de calcio. WEB Qué es la leuconiquia y por qué aparece realmente La leuconiquia es el término médico que describe la presencia de manchas blancas en las uñas.

Su origen suele ser menos preocupante de lo que se cree y la evidencia médica confirma que, en la mayoría de los casos, se debe a microgolpes que dañan la matriz de la uña mientras crece. Estos golpes pueden ser tan leves que pasan desapercibidos, como golpear una superficie sin querer, doblar una uña o presionarla con algún objeto.

de lo que se cree y la evidencia médica confirma que, en la mayoría de los casos, se debe a que dañan la matriz de la uña mientras crece. Estos golpes pueden ser tan leves que como golpear una superficie sin querer, doblar una uña o presionarla con algún objeto. Aunque en algunos casos, también pueden aparecer por manicuras agresivas, limados excesivos o por el uso de productos químicos irritantes presentes en quitaesmaltes y esmaltes semipermanentes.

excesivos o por el uso de presentes en quitaesmaltes y esmaltes semipermanentes. Asimismo, otra causa frecuente es la reacción alérgica a cosméticos para uñas, especialmente adhesivos y esmaltes en gel. Cuando la piel sensible de la matriz reacciona, la producción de queratina cambia y deja como resultado estas líneas blancas.

a cosméticos para uñas, especialmente y en gel. Cuando la piel sensible de la matriz reacciona, la producción de queratina cambia y deja como resultado estas líneas blancas. En menor proporción, también puede deberse a infecciones leves por hongos superficiales, especialmente cuando las uñas están debilitadas o húmedas durante mucho tiempo. Aun así, no suelen generar dolor ni cambios severos. En la mayoría de los casos, las manchas desaparecen con el crecimiento de la uña sin necesidad de tratamiento específico.

manchas blancas en las uñas WEB Por qué es un mito que esto aparezca sobre la falta de calcio Uno de los mitos más usuales es que la aparición de estas manchas se debe a la falta de calcio en el cuerpo.

Sin embargo, las organizaciones médicas como Cleveland Clinic , aclaran que la deficiencia de calcio no se manifiesta de esa forma . Cuando existe un nivel bajo de este mineral, los síntomas suelen ser otros, como calambres musculares, hormigueos en manos o pies, espasmos y fatiga.

, aclaran que la deficiencia de calcio . Cuando existe un nivel bajo de este los síntomas suelen ser otros, como musculares, en manos o pies, y Esto significa que las manchas blancas no indican una carencia nutricional, aun cuando sea una creencia muy arraigada.

aun cuando sea una creencia muy arraigada. Aun así, hay situaciones que justifican una consulta profesional. Si las manchas aumentan, cambian de forma, generan fragilidad marcada, aparecen junto a cambios en el color de la uña o se acompañan de dolor, es recomendable la evaluación de un dermatólogo.

Si las manchas aumentan, cambian de generan marcada, aparecen junto a en el color de la uña o se acompañan de es recomendable la evaluación de un También si aparecen en todas las uñas al mismo tiempo, podría indicar alguna alteración más amplia, como psoriasis, eccema o una infección. manchas blancas en las uñas WEB Mientras tanto, para prevenirlas, conviene evitar golpes, reducir manicuras agresivas y usar productos suaves que no irriten. Mantener la uña hidratada también ayuda a mejorar su aspecto general.