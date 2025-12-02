Estos son los mejores recitales para viajar en bus en diciembre en Argentina

El último mes del año llega cargado de música en Mendoza y toda Argentina . Diciembre se consagra como el mes de los recitales, con la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza en Godoy Cruz como el evento imperdible en el oeste argentino. Además, la escena nacional se enciende con grandes nombres del rock y el trap.

El Hipódromo de Mendoza se convertirá, del viernes 5 al domingo 7 de diciembre de 2025, en el punto de encuentro de los amantes de la música y la cultura cervecera. Este festival, que celebra su mayoría de edad, ofrece una experiencia completa con más de 120 canillas de cerveza, gastronomía local y, por supuesto, una cartelera de impacto que va del cuarteto al rock y el trap.

La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporará este año Pop Meals , un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina . Es importante destacar que, el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio. Así, a través de esta herramienta, el público podrá pre-comprar bebidas y comidas . También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival. Entradas.

El viernes 5 abrirá con ritmo y baile. Entonces, Damas Gratis , ícono de la cumbia liderado por Pablo Lescano, encabezará la primera jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo , con toda la energía del cuarteto cordobés.

Mientras que el sábado 6 será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela . Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Finalmente, el domingo 7 llegará el gran cierre. Cazzu, referente del trap y lo urbano, compartirá escenario con los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una despedida explosiva y a puro baile.

Hernán Cattaneo se presenta este fin de semana en Mendoza.

Diciembre se vestirá de progressive house en la cordillera mendocina. Hernán Cattáneo, uno de los artistas argentinos con mayor proyección y prestigio internacional, regresa a la provincia para celebrar su aclamado formato Sunsetstrip con una edición que promete ser histórica: tres noches consecutivas con entradas totalmente agotadas.

La cita es los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2025 en el icónico predio del Gran Hotel Potrerillos. El evento, que nació como un tributo al atardecer, se consolida como un clásico imperdible, atrayendo a miles de fanáticos no solo de Argentina sino de toda la región, ansiosos por experimentar la música electrónica con el telón de fondo de la Cordillera de los Andes.

Cattáneo también estará el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en el Foro Roldán (Buenos Aires). Un evento que moviliza a miles de fans del país y países vecinos, que viajarán a la Ciudad de Buenos Aires.

Otros puntos en la ruta musical de diciembre

En Mendoza (Arena Maipú)

Sábado 6 de diciembre: Don Osvaldo en el Arena Maipú.

en el Arena Maipú. Viernes 19 de diciembre: La fiesta del cuarteto con Q' Lokura en el Aconcagua Arena.

Duelo de estrellas en la Ciudad de la Furia

El foco principal está puesto en la capital argentina, que recibirá a figuras de calibre mundial. La superestrella colombiana Shakira aterrizará en el Estadio Vélez Sarsfield para su esperado reencuentro con el público local.

Pocos días después, el rock y la música urbana se adueñarán de los estadios. La aplanadora de nu metal, Limp Bizkit, regresará al país el 16 de diciembre en el Parque Sarmiento, mientras que el rock nacional dirá presente con Airbag en el Estadio River Plate el 17 de diciembre.

El cierre de año estará marcado por los fenómenos de la escena local:

María Becerra protagonizará un hito con dos fechas históricas en el Estadio Más Monumental (River Plate) el 12 y 13 de diciembre, consolidando su estatus de ícono pop.

Duki tendrá dos noches vibrantes el 17 y 18 de diciembre en el Movistar Arena.

Rock Nacional con pases de posta

El rock argentino tradicional también tendrá su momento cumbre. Ciro y Los Persas desplegarán todo su repertorio en tres fechas en el Movistar Arena de CABA (13, 14 y 20 de diciembre).

El circuito de conciertos no se limita a Buenos Aires. Santiago de Chile se prepara para recibir a figuras como el ícono del rock Andrés Calamaro (11 de diciembre en Gran Arena Monticello) y la artista pop argentina Florencia Bertotti (12 de diciembre en Teatro Caupolicán).

En el interior de Argentina, la agenda también es potente:

Trueno llevará su trap al Anfiteatro Municipal de Rosario el 5 de diciembre. Pity Álvarez cerrará el mes con una gran actuación en el Estadio Kempes de Córdoba el 20 de diciembre.

Una opción al alcance de tu bolsillo

