Finde largo de octubre: destinos imperdibles para viajar en bus y disfrutar de una escapada

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se traslada del domingo 12 al viernes 10 de octubre, generando tres días seguidos de descanso perfectos para una escapada.

Con el turismo en agenda, ciudades como Santiago de Chile, Carlos Paz, Córdoba , Puerto Madryn , Las Grutas , Jujuy, Mendoza o Salta se presentan como opciones tentadoras para viajar en bus, descansar y vivir nuevas experiencias.

Santiago de Chile combina historia, modernidad y entretenimiento. Desde los cerros San Cristóbal y Santa Lucía hasta museos como el de Arte Precolombino, el recorrido invita a conocer su lado cultural. Para los que buscan ambiente joven y nocturno, los barrios Lastarria y Bellavista son imperdibles.

Además, cerca de la capital, se pueden hacer excursiones a viñedos, al Cajón del Maipo o incluso a centros de esquí en la cordillera. Y para quienes prefieran mar y playa, Viña del Mar ofrece la mezcla perfecta entre urbanidad y naturaleza.

Villa Carlos Paz nunca falla. Espectáculos, propuestas familiares y paisajes increíbles hacen de esta ciudad cordobesa uno de los destinos favoritos. Paseos en catamarán por el lago San Roque, fotos junto al icónico Reloj Cucú, recorridos por la Costanera o una subida en aerosilla para ver la ciudad desde lo alto son solo algunas de las actividades para disfrutar en este finde extra largo.

Puerto Madryn en bus: el espectáculo de las ballenas

En Chubut, Puerto Madryn vive uno de sus momentos más mágicos del año. Las ballenas francas australes se dejan ver desde la costa, especialmente en la playa El Doradillo, a pocos kilómetros del centro. La ciudad también se convierte en refugio para pingüinos, lobos y elefantes marinos, regalando a los visitantes un contacto único con la fauna patagónica.

Las Grutas: relax frente al mar patagónico

pexels-manuela-cardozo-291182084-13569288 Las Grutas, extensas playas de arena blanca, imponentes acantilados que se elevan hacia el cielo.

Conocida por sus playas de aguas cálidas, Las Grutas es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Además de sus costas, se pueden visitar las Salinas de Gualicho, Playa Piedras Coloradas o el Parque Nacional Islote Lobos. Las caminatas por la peatonal y las ferias de artesanos completan la experiencia.

Salta: paisajes, cultura y sabores

Colorida y hospitalaria, Salta siempre sorprende. Desde los cerros que enmarcan la ciudad hasta las escapadas a pueblos cercanos, la provincia ofrece una variedad de propuestas que combinan historia, gastronomía regional y naturaleza. Una opción perfecta para quienes buscan conectar con la tradición norteña en este fin de semana largo.

