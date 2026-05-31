5 horas al día y sin alquiler: el paraíso griego que busca amantes de los gatos para vivir gratis frente al mar

El proyecto requiere cinco horas diarias de trabajo durante cinco días a la semana a cambio de alojamiento, desayuno y todos los gastos de servicios incluidos.

La organización Syros Cats busca voluntarios para su proyecto de protección animal en la isla griega de Siros durante 2027. La propuesta permite vivir sin pagar alquiler ni servicios a cambio de cuidar felinos. Esta oportunidad está dirigida a personas mayores de 25 años dispuestas a comprometerse un mes.

La iniciativa se centra en el bienestar de los gatos callejeros de Siros, un destino en el mar Egeo conocido por su ambiente tranquilo y su capital, Ermúpoli. A diferencia de los enclaves turísticos más saturados de Grecia, este proyecto ofrece una inmersión directa en la cultura mediterránea. Sin embargo, el programa no debe confundirse con unas vacaciones tradicionales, ya que la organización exige responsabilidad y autonomía.

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¿Qué tareas deben realizar los voluntarios en el refugio de Siros? Los seleccionados deberán dedicar aproximadamente cinco horas diarias, durante cinco días a la semana, al mantenimiento de las instalaciones y al cuidado directo de los animales. Las labores incluyen desde la alimentación y la limpieza de los espacios hasta la administración de tratamientos médicos si el voluntario cuenta con formación veterinaria, aunque esto último es un valor añadido y no un requisito excluyente. El perfil ideal es el de personas o parejas con experiencia previa en el manejo de felinos que puedan trabajar de forma independiente.

A cambio del trabajo, el proyecto cubre íntegramente los costes de alojamiento, el desayuno y los gastos de suministros básicos. Es fundamental precisar que no existe remuneración económica por la actividad. El beneficio principal reside en la posibilidad de residir en una casa típica griega sin enfrentar los elevados costes de alquiler que caracterizan a la región, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

image ¿Cómo y cuándo inscribirse para vivir gratis en Grecia cuidando gatos? El proceso para solicitar una plaza para el año 2027 se abrirá este próximo mes de septiembre a través del portal oficial de Syros Cats. Los aspirantes deben completar un formulario de inscripción donde se evalúa su experiencia y su capacidad de adaptación al entorno insular. La estancia mínima es de cuatro semanas, tiempo suficiente para integrarse en la vida local mientras se contribuye a la sostenibilidad del refugio. Este modelo de estancia se consolida como una opción atractiva para quienes desean realizar viajes con impacto social positivo. Aunque el alojamiento es gratuito, la organización aplica una selección rigurosa para garantizar que los candidatos tengan un compromiso real con la protección animal y la fortaleza necesaria para cumplir con las tareas físicas del centro.