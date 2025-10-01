Cómo viajar en bus a ver los mejores recitales que se realizarán en octubre en Argentina

Llega octubre con muchos recitales que tendrán lugar en distintas partes del país para que puedas disfrutar y viajar en bus a tu destino elegido. Hay muchísimas opciones para que veas los mejores recitales en Argentina , desde Buenos Aires hasta Mendoza .

Artistas reconocidos y celebraciones de grandes éxitos: este mes trae una gran variedad de ofertas para los amantes de la música en vivo, con shows de todo tipo. Entérate de todos los detalles de la agenda musical.

Faltan pocos días para el debut del "Festival Montaña" y la venta de entradas es a través de Tuentrada.com . La edición lanzamiento de esta fiesta mendocina tendrá la participación de bandas de primer nivel como No Te Va Gustar , Trueno , Dillom y El Kuelgue , entre otros artistas. Será el sábado 18 de octubre desde las 16.30 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana) .

El "Festival Montaña" busca consolidarse como un encuentro nacional que celebra el paisaje, la música y la energía de la provincia.

Con una impronta contemporánea y local, el "Festival Montaña" busca consolidarse como un encuentro nacional que celebra el paisaje, la música y la energía de la provincia, con la presencia de artistas nacionales e internacionales. El line-up de este debut propone un recorrido único para todos los gustos con grandes artistas y bandas.

Vuelve el festival más esperado de la temporada, la Primavera Folck, donde abunda la música y los colores. Una nueva oportunidad para disfrutar a pleno la propuesta que reúne arte, música y naturaleza en un solo lugar: el Club Hípico. A partir de las 15.00 hs. (y hasta las 23.00) podrás disfrutar de las intervenciones artísticas, de los shows musicales en vivo y de la gran puesta en escena que tomará aún más vida con los looks coloridos de los presentes. Entradas.

Una nueva oportunidad para disfrutar a pleno la propuesta que reúne arte, música y naturaleza en un solo lugar: el Club Hípico.

Ricky Martin en Chile

El cantante puertorriqueño Ricky Martin visitará Chile durante el mes de octubre para protagonizar el concierto inaugural del Claro Arena, el estadio de fútbol del club Universidad Católica, en el municipio de Las Condes, en el sector oriente de Santiago, un nuevo recinto que estará habilitado para recibir múltiples eventos musicales y que aparece como una alternativa para la realización de shows masivos en la capital chilena.

El artista puertorriqueño se presentará el 4 y 5 de octubre.

Morat vuelve a Mendoza con su gira "Asuntos Pendientes"

Luego de un consagrado año, que incluyó una histórica gira de estadios y una inolvidable presentación en el Festival de Viña del Mar, Morat vuelve a la Argentina para reencontrarse con su público del interior del país. La banda colombiana anuncia tres esperadas fechas en el marco de su nueva gira “Asuntos Pendientes 2025”, un tour que los llevará por los escenarios más importantes de América y Europa.

En Mendoza se presentará el 14 de octubre en Arena Aconcagua. Durante el tour, interpretarán sus clásicos como "Cómo Te Atreves", "Besos en Guerra", "No Se Va" y "506", además de presentar nuevos temas como "Faltas Tú", "La Policía" y "Me Toca A Mí", su reciente colaboración con Camilo. Entradas.

Guns N' Roses de vuelta en Argentina

La mítica banda Guns N’ Roses se presentará el 17 y 18 de octubre en el Estadio de Huracán en el marco del segmento latinoamericano de esta gira histórica. Entradas.

Con su mezcla de crudeza callejera, virtuosismo instrumental y una actitud desafiante que redefinió los límites del rock mainstream, Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia de la música popular, trascendiendo décadas y marcando a millones de personas en todo el mundo.

Será una cita imperdible con el rock en esta gira que confirma a Guns N’ Roses en la categoría de leyendas vivas.

Festival Futttura de Tini Stoessel en Tecnópolis

Stoessel brindará en total ocho funciones durante los meses de octubre y noviembre en el predio de Tecnópolis. La propia Tini adelantó que FUTTTURA durará tres horas y recorrerá las distintas etapas de su carrera, desde sus comienzos con Violetta hasta sus hits más recientes. Para eso, el show contará con tres escenarios y una puesta en escena que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Las fechas confirmadas de Futtura son el 24, 25 y 31 de octubre, el 1, 2, 7 y 8 de noviembre. Sin embargo, la cantante sumó una nueva fecha. “¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió Tini en su cuenta de Instagram

Las entradas para la nueva fecha del 15 de noviembre están disponibles a través de la plataforma Fullticket. Debido a la alta demanda de las funciones anteriores, se espera que esta nueva tanda también se agote rápidamente.

Viajá en bus a toda la Argentina con Andesmar

Buscá tu banda favorita, elegí el destino y comprá tus pasajes en Andesmar. Y hay más. Pagá tus pasajes en cuotas sin interés con esta importante financiación: