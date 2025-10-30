Noviembre de recitales: viajá en bus por Argentina y Chile para ver a tus artistas favoritos

Miles de fanáticos viajan en bus por el país y Chile cada mes, transformando los recitales en verdaderas experiencias turísticas y culturales. ¿Por qué la gente viaja ? Pasión, comunidad, ver a la banda en un lugar especial, vivir una aventura. El penúltimo mes del año, noviembre trae una gran variedad de ofertas para los amantes de la música en vivo, con shows de todo tipo.

Cómo viajar en bus a ver los mejores recitales que se realizarán en octubre en Argentina

Dua Lipa llega a la Argentina para presentar Radical Optimism, su aclamado tercer disco de estudio donde vuelve a ratificar su talento para lanzar hits de pop bailable que exudan empoderamiento y diversión. El lugar de los shows será el estadio de River Plate.

La adoración de los fans locales por una de las máximas figuras del pop mundial no tardó en sentirse y, con entradas agotadas en una hora para la primera fecha, la artista angloalbanesa sumó una fecha más y hará parada doble en Buenos Aires con el Radical Optimism Tour 2025.

Serán dos shows imperdibles para ver a una de las actuales fuerzas del pop en la cima de su talento, presentando todo el material de su trabajo más reciente y revisitando sus himnos con un show que se vive como una fiesta para miles y miles de personas. Entradas.

16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos que reimaginaron el britpop vuelven a la Argentina.

La vuelta de Oasis ha sido un evento sin precedentes a nivel mundial.

Oasis se presentará durante dos noches en el Estadio River Plate en el marco de su histórico tour Live '25, que continúa causando sensación en todo el mundo.

La vuelta de Oasis ha sido un evento sin precedentes a nivel mundial, generando una enorme emoción entre los fans y recordándonos a todos la inquebrantable influencia de Oasis en todos los continentes. En cada rincón del mundo la respuesta ha sido increíble, agotando shows en tiempo récord y sumando fechas adicionales para satisfacer la enorme demanda.

Su regreso al Estadio Monumental sin dudas garantizará un show inolvidable y un hito en la historia de la música mundial. Entradas.

Para viajar: Los Fabulosos Cadillacs en Chile

los-fabulosos-cadillacs-debutaron-en-el-madison-E653Z7XJSJGAHCI34KXUAZ5LRE Los Fabulosos Cadillacs en Chile.

Los Fabulosos Cadillacs están festejando este 2025 sus 40 años de historia, con una serie de conciertos. En Chile la agrupación actuará el sábado 15 de noviembre, marcando su debut en el Claro Arena.

Será un espectáculo en el que Vicentico y sus compañeros ofrecerán una selección con lo más destacado de su discografía. No faltarán himnos como 'Mal Bicho', 'Yo No Me Sentaría en tu Mesa', 'Mi Novia se Cayó en un Pozo Ciego' y muchos más. Las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket.

Shakira se presentará en el Estadio Nacional el 22 de noviembre

Shakira se presentará en el Estadio Nacional el próximo 22 de noviembre, como parte del cierre de su exitosa gira latinoamericana “Las Mujeres Ya No Lloran”. Se trata del regreso de la artista al vecino país de Chile con un espectáculo de alto nivel, que ha sido ovacionado en cada ciudad por donde ha pasado.

Una de las grandes novedades de esta gira es que el público tiene la posibilidad de participar en la selección del repertorio. A través del hashtag #CantaShakira, los fans pueden sugerir qué canciones quieren escuchar, lo que convierte cada concierto en una experiencia única e irrepetible.

La Peatonal del Vino 2025 tiene un line up de primer nivel para dos noches inolvidables

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene definido su line up musical y promete dos jornadas a pura música en el corazón de la capital mendocina. El encuentro se celebrará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada gratuita.

El sábado 15 de noviembre será el día electrónico, con un escenario que recibirá a destacados DJs y productores: Chapa y Castelo, Brigado Crew y Flor Parra. En tanto, el domingo 16 de noviembre tendrá lugar el esperado día de bandas, con un line up que mezcla referentes nacionales y talentos locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Cuccia.

Viajá en bus a toda la Argentina con Andesmar

Buscá tu banda favorita, elegí el destino y comprá tus pasajes en Andesmar. Y hay más. Pagá tus pasajes en cuotas sin interés con esta importante financiación: