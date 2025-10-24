SUAF de ANSES: quiénes cobran $314.000 en noviembre y en qué fecha

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos del SUAF correspondiente a noviembre de 2025 . El calendario se organiza según la terminación del DNI del titular del beneficio y se ajusta por el próximo fin de semana largo , que incluye el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y un día no laborable dispuesto por decreto.

Además, ANSES aplicará un aumento del 2,08% en las asignaciones familiares del SUAF . Los beneficiarios podrán consultar los montos y detalles de sus liquidaciones desde Mi ANSES , utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social , y así verificar los pagos por cada hijo y por hijos con discapacidad.

ANSES precisó que el SUAF “abarca a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de ART, titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas ”, y que su cobertura es por cada menor de 18 años , sin límite de edad en caso de hijo con discapacidad .

Respecto a los requisitos, el organismo aclaró que “para acceder a la asignación es necesario que los vínculos familiares estén acreditados en ANSES ”, lo que implica la presentación de la partida de nacimiento , DNI del grupo familiar y, si corresponde, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y/o la sentencia de adopción .

El cronograma de pagos para noviembre se distribuye según la terminación del DNI :

10/11/2025: DNI terminados en 0

11/11/2025: DNI terminados en 1

12/11/2025: DNI terminados en 2

13/11/2025: DNI terminados en 3

14/11/2025: DNI terminados en 4

17/11/2025: DNI terminados en 5

18/11/2025: DNI terminados en 6

19/11/2025: DNI terminados en 7

20/11/2025: DNI terminados en 8

25/11/2025: DNI terminados en 9

A partir del 10 de noviembre, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus asignaciones en Mi ANSES. Los montos se ajustarán con el aumento del 2,08%, con topes de ingresos de $2.453.608 por individuo y $4.907.216 por grupo familiar.

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses

Qué beneficiarios recibirán $314.000 en noviembre

Si un beneficiario tiene 3 hijos, uno con discapacidad, el cálculo del SUAF para noviembre 2025 sería:

2 hijos: $59.851 × 2 = $119.702

1 hijo con discapacidad: $194.873 × 1 = $194.873

Total a cobrar: $314.575

Este monto se pagará según la terminación del DNI del titular y solo a quienes cumplan con los requisitos de ANSES, incluyendo la acreditación de vínculos familiares y la documentación correspondiente. De esta forma, los beneficiarios alcanzan los $314.000 anunciados para noviembre, sumando la cobertura normal y por discapacidad.