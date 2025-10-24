24 de octubre de 2025 - 11:10

SUAF de ANSES: quiénes cobran $314.000 en noviembre y en qué fecha

ANSES confirmó el pago de SUAF de noviembre. Fechas según DNI, aumento del 2,08% y detalles para quienes cobran más.

Los pagos de SUAF en noviembre se realizan según la terminación del DNI del titular del beneficio.

Los pagos de SUAF en noviembre se realizan según la terminación del DNI del titular del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos del SUAF correspondiente a noviembre de 2025. El calendario se organiza según la terminación del DNI del titular del beneficio y se ajusta por el próximo fin de semana largo, que incluye el feriado por el Día de la Soberanía Nacional y un día no laborable dispuesto por decreto.

Además, ANSES aplicará un aumento del 2,08% en las asignaciones familiares del SUAF. Los beneficiarios podrán consultar los montos y detalles de sus liquidaciones desde Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y así verificar los pagos por cada hijo y por hijos con discapacidad.

ANSES cobro

Fechas de cobro y requisitos para recibir el SUAF en noviembre 2025

ANSES precisó que el SUAF “abarca a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de ART, titulares del fondo de desempleo y excombatientes de Malvinas”, y que su cobertura es por cada menor de 18 años, sin límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Respecto a los requisitos, el organismo aclaró que “para acceder a la asignación es necesario que los vínculos familiares estén acreditados en ANSES”, lo que implica la presentación de la partida de nacimiento, DNI del grupo familiar y, si corresponde, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y/o la sentencia de adopción.

El cronograma de pagos para noviembre se distribuye según la terminación del DNI:

  • 10/11/2025: DNI terminados en 0

  • 11/11/2025: DNI terminados en 1

  • 12/11/2025: DNI terminados en 2

  • 13/11/2025: DNI terminados en 3

  • 14/11/2025: DNI terminados en 4

  • 17/11/2025: DNI terminados en 5

  • 18/11/2025: DNI terminados en 6

  • 19/11/2025: DNI terminados en 7

  • 20/11/2025: DNI terminados en 8

  • 25/11/2025: DNI terminados en 9

A partir del 10 de noviembre, los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus asignaciones en Mi ANSES. Los montos se ajustarán con el aumento del 2,08%, con topes de ingresos de $2.453.608 por individuo y $4.907.216 por grupo familiar.

Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses
Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses
Mi Anses, la app para realizar trámites. Foto: Anses

Qué beneficiarios recibirán $314.000 en noviembre

Si un beneficiario tiene 3 hijos, uno con discapacidad, el cálculo del SUAF para noviembre 2025 sería:

  • 2 hijos: $59.851 × 2 = $119.702

  • 1 hijo con discapacidad: $194.873 × 1 = $194.873

Total a cobrar: $314.575

Este monto se pagará según la terminación del DNI del titular y solo a quienes cumplan con los requisitos de ANSES, incluyendo la acreditación de vínculos familiares y la documentación correspondiente. De esta forma, los beneficiarios alcanzan los $314.000 anunciados para noviembre, sumando la cobertura normal y por discapacidad.

