En la previa de las elecciones, el dólar no se calmó y cerró la semana al borde del techo de la banda

El dólar oficial cerró este viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer. De esta manera, la divisa cerró la semana con una suba de $10 , el mismo valor que había perdido ayer.

El Tesoro de EEUU intervino y el dólar cedió $10: a cuánto cerró el blue y los financieros

En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

Por otro lado, el dólar blue cotizó esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta , sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Confirmado el precio que tendrá el dólar este martes 29 de julio, cuando abran los bancos (1)

Cierres del dólar en octubre (BNA)

1/10/2025 – $1.400 / $1.450

2/10/2025 – $1.400 / $1.450

3/10/2025 – $1.400 / $1.450

6/10/2025 – $1.405 / $1.455

7/10/2025 – $1.405 / $1.455

8/10/2025 – $1.405 / $1.455

9/10/2025 – $1.400 / $1.450

13/10/2025 – $1.325 / $1.375

14/10/2025 – $1.335 / $1.385

15/10/2025 – $1.355 / $1.405

16/10/2025 – $1.380 / $1.430

17/10/2025 – $1.425 / $1.475

20/10/2025 – $1.445 / $1.495

21/10/2025 – $1.465 / $1.515

22/10/2025 – $1.465 / $1.515

23/10/2025 - $1.455 / $1.505

24/10/2025 - $1.465 / $1.515

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.988,29 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.505

Venta: $ 1.525

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.547,08

: $ 1.547,08 Venta: $ 1.549,17

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.500,85

: $ 1.500,85 Venta: $ 1.582,22

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".