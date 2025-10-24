Vuelve el reintegro en supermercados: $30.000 en Jumbo, Vea y Disco con este banco

Aprovechá el reintegro de hasta 25% en Jumbo, Vea y Disco pagando con tarjetas Supervielle por MODO, con topes según tu cuenta.

Banco Supervielle tiene una promoción exclusiva para todos los martes en supermercados Jumbo, Vea y Disco. Los clientes que paguen con sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard o débito Visa a través de la app MODO obtendrán un reintegro de hasta el 25% en sus compras, acreditado en su cuenta dentro de los 30 días. La iniciativa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025.

El beneficio incluye un tope de reintegro por usuario que varía según el tipo de cuenta: $8.000 para clientes de Cartera General y $15.000 para clientes Identité o quienes cobren su sueldo en Supervielle. La promoción solo aplica en tiendas físicas adheridas, y no se puede combinar con otras billeteras virtuales.

Jumbo Cómo funciona el reintegro en Jumbo, Vea y Disco Según Banco Supervielle, “el beneficio se activa realizando una compra con tus tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard o débito Visa a través de MODO en tiendas físicas adheridas”. La promoción se gestiona desde la app de MODO o desde la app del banco, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Las condiciones detalladas indican que:

Clientes de Cartera General (“CG”) : reintegro del 20% con tope mensual de $8.000 .

Clientes Identité (“IDT”) o quienes perciban sus haberes en Supervielle mediante Plan Sueldo (“PS”): reintegro del 25% con tope de $15.000 por mes. Es requisito indispensable tener una cuenta propia del banco adherida a MODO y realizar el pago presencialmente en los comercios adheridos: Jumbo, Disco y Vea.

Jóvenes fintech billeteras virtuales pagos celular Cuánto comprar y cómo ahorrar $30.000 El ahorro depende del tipo de cuenta y del porcentaje de reintegro, teniendo en cuenta los topes mensuales: Clientes de Cartera General (20%) : El reintegro máximo por mes es de $8.000 . Por ejemplo, con compras de $40.000 durante el mes, se alcanza el tope del 20%, es decir, $8.000 de reintegro . Si repetís compras similares los martes de octubre y noviembre , el ahorro acumulado será de $16.000 .

Clientes Identité o Plan Sueldo (25%): El reintegro máximo por mes es de $15.000. Para aprovecharlo al máximo, deberían realizar compras por $60.000 al mes, ya que el 25% de $60.000 es $15.000, alcanzando el tope. Si se hacen compras similares durante los martes de octubre y noviembre, el ahorro acumulado será de $30.000. Además, si dos personas del mismo grupo familiar cobran su sueldo en Supervielle y aprovechan la promoción, pueden combinar sus compras y ahorrar hasta $30.000 en un solo mes, aprovechando los distintos topes de cada cuenta.