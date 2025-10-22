Reintegro del 30% en Coto: ahorrá $125.000 en tus compras del supermercado

Todos los miércoles en Coto podés conseguir 30% de reintegro en tus compras pagando con tarjetas Visa o Mastercard de este banco.

La promoción solo aplica en sucursales físicas de Coto los miércoles.

Todos los miércoles, pagando con Tarjetas de Crédito Selecta Visa o Mastercard Macro a través de la App de MODO o la aplicación del Banco Macro, podés obtener un 30% de reintegro en tus compras en Coto, con un tope de $25.000 por tarjeta al mes. La promoción es válida hasta el 28 de febrero de 2026 y solo aplica para compras en sucursales físicas adheridas.

El reintegro se acredita directamente en la cuenta del Banco Macro vinculada a MODO, con un plazo de acreditación de hasta 30 días. No incluye compras online, telefónicas, ni ciertos productos como cortes de carne, pollo, pescado, electrodomésticos, ni productos de algunas bodegas.

Coto Cómo acceder y usar el reintegro del 30% en Coto Para aprovechar la promoción, hay que realizar la compra en un solo pago con QR los días miércoles. Según la información oficial, “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro”, y el beneficio aplica exclusivamente para consumo personal-familiar. Los clientes deben estar registrados en MODO, y solo pueden usarlo en sucursales físicas adheridas de Coto, excluyendo compras por cuotas, online o por teléfono.

El reintegro tiene un tope de $25.000 por marca de tarjeta por mes, y no se aplica a ciertos productos. El beneficio es exclusivo para pagos a través de MODO y no se acumula con otras promociones o descuentos del supermercado.

No se puede utilizar la promoción para:

Compras online o telefónicas.

Cortes de carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias o carnes elaboradas.

Pollo entero o trozado, fresco o congelado.

Productos de electrodomésticos, neumáticos o rodados.

Productos de bodegas premium como Catena Zapata, Chandon, Norton, Bianchi, Monteviejo y otras marcas de alta gama.

Champañas y espumantes de bodegas como Chandon, Mercier, Dom Perignon, Pommery, Moët Chandon, La Grande Dame y Krug.

Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites de girasol o mezcla girasol-soja, y gaseosas de marcas Coca Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, entre otras.

Productos incluidos en programas de precios del gobierno o convenios especiales (como Precios Cuidados/Esenciales).

Compras con tarjetas de crédito empresariales o agro, pagos en cuotas, pagos mediante Mercado Pago o transferencias 3.0, ni pagos con tarjetas extranjeras o tickets abonados en dólares o euros.

Cajas de autoservicio, patios de comidas, Coto Expresso, Coto Bar, zonas de juegos o estacionamiento propio. Cómo maximizar el reintegro y ahorrar hasta $125.000 Para alcanzar el tope mensual de $25.000, una persona debe gastar alrededor de $83.333 por mes los miércoles. Si compras todos los meses hasta la finalización de la promoción podrían ahorrar $125.000 en total. El reintegro se acredita en la cuenta del Banco Macro vinculada a MODO, lo que permite un control claro del dinero devuelto. Es importante planificar las compras. Además, el beneficio es aplicable únicamente a consumo personal y familiar, por lo que no se puede usar para compras empresariales o con tarjetas no adheridas.