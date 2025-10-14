14 de octubre de 2025 - 11:15

Vuelve el reintegro de $168.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Con MODO BNA+ los miércoles podés obtener un 30% de reintegro en supermercados y mayoristas, con devoluciones de hasta $168.000.

El reintegro del 30% aplica en compras presenciales y online con tarjetas del BNA, solo usando la app MODO.

El reintegro del 30% aplica en compras presenciales y online con tarjetas del BNA, solo usando la app MODO.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes utilizan la app MODO BNA+, que permite obtener un 30% de reintegro en compras en supermercados y mayoristas adheridos.

Leé además

El reintegro se acredita directamente en la cuenta del cliente, sumando ahorro en cada compra elegible.

Reintegro de 30% en supermercado Coto: cómo recuperar $125.000 en total

Por Melisa Sbrocco
Aprovechá los viernes para hacer las compras y obtener un ahorro directo de hasta $20.000 en Carrefour.

Reintegro del 25% en Carrefour: cómo ahorrar $20.000 en tus compras

Por Melisa Sbrocco

El beneficio en supermercados aplica los miércoles, tanto para compras presenciales como online, y se realiza únicamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. El ahorro máximo posible llega a $168.000 por grupo familiar, combinando los reintegros de dos personas durante el período vigente, que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Dónde aprovechar los descuentos con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas

El Banco de la Nación informó que el beneficio del 30% de reintegro se aplica “todos los miércoles, en comercios adheridos de todo el país, para compras abonadas con tarjetas de crédito del BNA exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes”. El tope de ahorro es de $12.000 por cliente y por miércoles, considerando el CUIT del titular.

BNA
Para alcanzar hasta $168.000 de ahorro, conviene aprovechar el beneficio cada miércoles hasta el 30 de noviembre.

Para alcanzar hasta $168.000 de ahorro, conviene aprovechar el beneficio cada miércoles hasta el 30 de noviembre.

La promoción incluye compras presenciales y online, y abarca a cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez. En Mendoza, los locales adheridos son:

  • Átomo, con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.

  • Carrefour, en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.

  • Vea, con presencia en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.

  • Makro, en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.

  • Jumbo, en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.

  • Coto, en Videla Correas 628, Mendoza capital.

  • Granja Benedetti, con locales en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.

  • Carnes Rizzo, en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

  • Frigorífico Stella, en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.

  • Vaca Negra, en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.

  • Tiento, sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.

  • Hiper Libertad, en Godoy Cruz.

  • Yaguar, en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.

  • Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital.

Carrito supermercado
Supermercados y mayoristas.jpg
El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles.

El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles.

Cómo alcanzar el tope de reintegro y lograr un ahorro de hasta $168.000

Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, dado que el beneficio cubre el 30% del monto gastado. Si una persona mantiene ese ritmo de compra durante las siete semanas restantes hasta el 30 de noviembre, puede acumular $84.000 en devoluciones.

En el caso de dos integrantes de un grupo familiar, cada uno con su tarjeta de crédito del Banco Nación registrada en MODO BNA+, el ahorro conjunto asciende a $168.000. Es decir, ambos pueden aprovechar el beneficio por separado, siempre que las operaciones se realicen con sus respectivas cuentas y CUIT.

El reintegro se acredita directamente en la cuenta asociada a la app, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. De esta manera, cada miércoles se convierte en una oportunidad concreta para reducir el gasto en las compras semanales y aprovechar al máximo la promoción del Banco Nación en supermercados y mayoristas de todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

Vuelve el reintegro de $196.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Analistas consideran que el encuentro entre Milei y Trump da señales positivas a los mercados, pero se necesitan otros cambios

Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 14 de octubre

Tras el desplome, así cotiza el dólar hoy: suben las acciones y repuntan los bonos

Por Redacción Economía
tecnologia: que son los robots colaborativos que ya se ven en la industria

Tecnología: qué son los robots colaborativos que ya se ven en la industria

Por Redacción Economía