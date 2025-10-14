Vuelve el reintegro de $168.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Con MODO BNA+ los miércoles podés obtener un 30% de reintegro en supermercados y mayoristas, con devoluciones de hasta $168.000.

El reintegro del 30% aplica en compras presenciales y online con tarjetas del BNA, solo usando la app MODO.

El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes utilizan la app MODO BNA+, que permite obtener un 30% de reintegro en compras en supermercados y mayoristas adheridos.

El beneficio en supermercados aplica los miércoles, tanto para compras presenciales como online, y se realiza únicamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. El ahorro máximo posible llega a $168.000 por grupo familiar, combinando los reintegros de dos personas durante el período vigente, que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Dónde aprovechar los descuentos con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas El Banco de la Nación informó que el beneficio del 30% de reintegro se aplica “todos los miércoles, en comercios adheridos de todo el país, para compras abonadas con tarjetas de crédito del BNA exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes”. El tope de ahorro es de $12.000 por cliente y por miércoles, considerando el CUIT del titular.

BNA Para alcanzar hasta $168.000 de ahorro, conviene aprovechar el beneficio cada miércoles hasta el 30 de noviembre. La promoción incluye compras presenciales y online, y abarca a cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez. En Mendoza, los locales adheridos son:

Átomo , con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.

Carrefour , en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.

Vea , con presencia en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.

Makro , en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.

Jumbo , en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.

Coto , en Videla Correas 628, Mendoza capital.

Granja Benedetti , con locales en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.

Carnes Rizzo , en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Frigorífico Stella , en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.

Vaca Negra , en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.

Tiento , sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.

Hiper Libertad , en Godoy Cruz.

Yaguar , en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.

Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital. Carrito supermercado Supermercados y mayoristas.jpg El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles. Freepik Cómo alcanzar el tope de reintegro y lograr un ahorro de hasta $168.000 Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, dado que el beneficio cubre el 30% del monto gastado. Si una persona mantiene ese ritmo de compra durante las siete semanas restantes hasta el 30 de noviembre, puede acumular $84.000 en devoluciones.