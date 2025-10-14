Vuelve el reintegro de $168.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes utilizan la app MODO BNA+, que permite obtener un 30% de reintegro en compras en supermercados y mayoristas adheridos.
Con MODO BNA+ los miércoles podés obtener un 30% de reintegro en supermercados y mayoristas, con devoluciones de hasta $168.000.
El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes utilizan la app MODO BNA+, que permite obtener un 30% de reintegro en compras en supermercados y mayoristas adheridos.
El beneficio en supermercados aplica los miércoles, tanto para compras presenciales como online, y se realiza únicamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA. El ahorro máximo posible llega a $168.000 por grupo familiar, combinando los reintegros de dos personas durante el período vigente, que se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Banco de la Nación informó que el beneficio del 30% de reintegro se aplica “todos los miércoles, en comercios adheridos de todo el país, para compras abonadas con tarjetas de crédito del BNA exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando las tarjetas participantes”. El tope de ahorro es de $12.000 por cliente y por miércoles, considerando el CUIT del titular.
La promoción incluye compras presenciales y online, y abarca a cadenas nacionales como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez. En Mendoza, los locales adheridos son:
Átomo, con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.
Carrefour, en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.
Vea, con presencia en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza.
Makro, en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.
Jumbo, en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.
Coto, en Videla Correas 628, Mendoza capital.
Granja Benedetti, con locales en Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza.
Carnes Rizzo, en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.
Frigorífico Stella, en Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz.
Vaca Negra, en Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo.
Tiento, sobre Acceso Sur, Luján de Cuyo.
Hiper Libertad, en Godoy Cruz.
Yaguar, en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.
Blow Max, en Guaymallén y Mendoza capital.
Para obtener el reintegro máximo de $12.000 por miércoles, es necesario realizar compras por $40.000, dado que el beneficio cubre el 30% del monto gastado. Si una persona mantiene ese ritmo de compra durante las siete semanas restantes hasta el 30 de noviembre, puede acumular $84.000 en devoluciones.
En el caso de dos integrantes de un grupo familiar, cada uno con su tarjeta de crédito del Banco Nación registrada en MODO BNA+, el ahorro conjunto asciende a $168.000. Es decir, ambos pueden aprovechar el beneficio por separado, siempre que las operaciones se realicen con sus respectivas cuentas y CUIT.
El reintegro se acredita directamente en la cuenta asociada a la app, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. De esta manera, cada miércoles se convierte en una oportunidad concreta para reducir el gasto en las compras semanales y aprovechar al máximo la promoción del Banco Nación en supermercados y mayoristas de todo el país.