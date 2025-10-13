Reintegro de 30% en supermercado Coto: cómo recuperar $125.000 en total

Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro .

El beneficio tiene un tope de $25.000 por marca de tarjeta por mes y se acreditará hasta 30 días después de la compra . La promoción es válida hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas.

El reintegro no aplica para compras online, telefónicas ni para ciertos productos como cortes seleccionados de carne, electrodomésticos o bebidas alcohólicas de bodegas premium. Está destinado exclusivamente a consumo personal-familiar y no se acumula con otras promociones.

Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra en un pago con QR usando la App de MODO o la App de Banco Macro . Según explicaron los voceros de Banco Macro: “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro hasta 30 días posteriores a la compra”. La promoción es válida únicamente los miércoles en locales adheridos de Coto y tiene un tope de reintegro de $25.000 por marca de tarjeta por mes .

Todos los miércoles, clientes Macro Selecta pueden recibir un 30% de reintegro en compras de supermercado, con acreditación en hasta 30 días.

No se puede utilizar la promoción para:

Compras online o telefónicas.

Cortes de carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias o carnes elaboradas.

Pollo entero o trozado, fresco o congelado.

Productos de electrodomésticos, neumáticos o rodados.

Productos de bodegas premium como Catena Zapata, Chandon, Norton, Bianchi, Monteviejo y otras marcas de alta gama.

Champañas y espumantes de bodegas como Chandon, Mercier, Dom Perignon, Pommery, Moët Chandon, La Grande Dame y Krug.

Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites de girasol o mezcla girasol-soja, y gaseosas de marcas Coca Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, entre otras.

Productos incluidos en programas de precios del gobierno o convenios especiales (como Precios Cuidados/Esenciales).

Compras con tarjetas de crédito empresariales o agro, pagos en cuotas, pagos mediante Mercado Pago o transferencias 3.0, ni pagos con tarjetas extranjeras o tickets abonados en dólares o euros.

Cajas de autoservicio, patios de comidas, Coto Expresso, Coto Bar, zonas de juegos o estacionamiento propio.

Supermercado Algunos productos, como cortes de carne seleccionados, electrodomésticos y bebidas premium, quedan excluidos del beneficio.

Los voceros de Banco Macro también remarcaron que “aplica solo para consumo personal-familiar, no se puede usar con tarjetas empresariales ni acumular con otras promociones”, asegurando que cada cliente pueda aprovechar el reintegro de manera directa y simple.

Cómo lograr $125.000 de reintegro y planificar tus compras

Para sacar el máximo provecho del tope de $25.000 de reintegro, es necesario calcular el gasto mensual. Con un 30% de devolución, alcanzar el máximo requiere gastar aproximadamente $83.333 por mes en productos que entren en la promoción.

Si dos personas de la misma familia tienen tarjetas adheridas, podrían ahorrar hasta $125.000 en los cinco meses de vigencia, comprando todos los miércoles.

Por ejemplo, si cada miércoles se compran alimentos y productos de consumo diario por $20.000, se acumularán $6.000 de reintegro por semana. Repetido durante cinco meses, esto representa un ahorro significativo.