Bono para ANSES: el gobierno de Javier Milei lanza un reintegro de $500.000 solo para un grupo

El gobierno de Javier Milei lanza un bono de $500.000 para un grupo beneficiario de ANSES con reintegro del 100% en compras a través de BNA+ MODO.

Los empleados de ANSES podrán recibir hasta $500.000 de reintegro en compras con sus tarjetas Visa del Banco Nación.

El gobierno de Javier Milei, a través del Banco Nación (BNA), lanzó un nuevo beneficio para los empleados de ANSES: un reintegro del 100% en las compras realizadas, con un tope máximo de $500.000. La medida se enmarca en el programa "Tu sueldo rinde más" y comenzará a regir el miércoles 15 de octubre.

El objetivo es ofrecer un alivio directo al bolsillo de los trabajadores estatales y promover el uso de la aplicación BNA+ MODO para realizar compras con tarjetas Visa asociadas. Esta iniciativa refuerza los beneficios financieros que ya reciben, como préstamos personales e hipotecarios con tasas preferenciales y adelantos de haberes bonificados.

Requisitos y funcionamiento del reintegro de $500.000 Según la comunicación oficial del Banco Nación, para acceder al "Beneficio Sorpresa" los empleados de ANSES deben cumplir dos condiciones: "percibir su sueldo en una cuenta del Banco Nación" y "realizar sus compras a través de la aplicación BNA+ MODO utilizando las tarjetas de débito o crédito Visa asociadas".

El reintegro se aplicará automáticamente sobre la totalidad de las compras hasta alcanzar el límite de $500.000 por persona. Además, desde el BNA remarcaron que los empleados pueden acceder a "préstamos hipotecarios y personales con las mejores condiciones del mercado, cuentas remuneradas en pesos y dólares, y la posibilidad de solicitar un adelanto de haberes con una tasa de interés 100% bonificada". Economistas destacan que este tipo de incentivos puede aumentar el consumo a corto plazo, aunque advierten sobre el costo fiscal de reintegros tan altos.

Beneficios adicionales y expectativas para los empleados de ANSES Más allá del reintegro, el programa busca fortalecer la capacidad de compra de los empleados y facilitar su acceso a productos financieros de manera simple y directa. La iniciativa incentiva el uso de herramientas digitales como BNA+ MODO, mejora la gestión de los haberes y consolida la relación entre el Banco Nación y los trabajadores estatales.

Según explican desde la entidad, estas medidas permiten que los empleados accedan a adelantos de haberes, cuentas remuneradas y préstamos personales e hipotecarios con tasas bonificadas, generando un impacto positivo en la economía doméstica de los beneficiarios. Además, refuerza la política del gobierno de Javier Milei de implementar beneficios inmediatos que mejoren el poder de compra del sector público.