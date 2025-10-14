Un nuevo boom turístico: los datos que posicionan a Chile como uno de los destinos más elegidos

Las reservas en el país vecino la lideran argentinos provenientes de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

Viajar a Chile implica dejarse llevar por el contraste entre el dinamismo de sus ciudades y la serenidad de sus paisajes. En todos esos escenarios, los argentinos buscan lo mismo: paseos, buena gastronomía y precios convenientes para las compras en distintos centros comerciales.

Cruzar la Cordillera de los Andes permite conocer una geografía única, donde el desierto de Atacama se extiende como un océano de arena, la Patagonia se despliega sin fin y los valles vitivinícolas concentran la esencia del vino sudamericano. Entre tanto, Valparaíso conserva su bohemia de puerto antiguo y Santiago irradia energía cosmopolita.

Santiago de Chile es ideal para una escapada. (Foto Turismo Santiago) Santiago de Chile es ideal para una escapada. (Foto Turismo Santiago) Los datos de Airbnb en Chile Durante el primer semestre de 2025, según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento en Santiago aumentaron un 30% entre huéspedes locales y un 20% entre los internacionales, respecto del mismo período del año anterior. En total, la capital chilena acumuló más de 30 millones de consultas en la plataforma, consolidándose como uno de los destinos más solicitados de la región.

Santiago de Chile De acuerdo con el mismo informe, los argentinos se ubican entre los principales visitantes del país. Las ciudades que más búsquedas generan hacia Chile son Bariloche, Buenos Aires y Mar del Plata, mientras que en reservas efectivas predominan los viajeros provenientes de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Esto transformó a Chile en uno de los polos turísticos más dinámicos de América Latina.

Las ventajas de Santiago La cercanía con Argentina, el aumento de las frecuencias aéreas y la multiplicación de propuestas temáticas explican el crecimiento del turismo. Chile hoy seduce tanto a quienes buscan una escapada urbana de fin de semana como a quienes planean viajes gourmet o de naturaleza. Santiago se convirtió en un centro de convergencia donde tradición y modernidad dialogan en equilibrio.