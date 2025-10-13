Cada vez más argentinos eligen viajar a Chile: un informe revela un aumento de búsqueda de hospedajes

Datos de la plataforma de alojamientos Airbnb , afirman la tendencia de los argentinos de cruzar hacia Chile . El país vecino se ha convertido en un destino cada vez más elegido, no solo por la brecha de precios en las compras, sino también por sus atractivos turísticos.

Airbnb registró un aumento de búsquedas de hospedajes en Chile durante el primer semestre de 2025 en comparación al año pasado. La capital Santiago de Chile alcanzó más de 30 millones de búsquedas de alojamientos en la plataforma. Esto representa un incremento de casi el 30% en consultas locales y casi el 20% en internacionales (especialmente en Latinoamérica), con respecto con el primer semestre de 2024.

Chile ha ganado reconocimiento por la variedad de experiencias que ofrece, incluyendo barrios históricos, vida cultural y paisajes naturales. Si bien los mendocinos frecuentemente lo eligen para realizar compras debido a los bajos precios, cada vez más argentinos optan por el país vecino como destino de vacaciones o escapadas de fin de semana.

En Argentina, las principales ciudades que generaron más búsquedas de alojamiento hacia Chile fueron Buenos Aires, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche .

Además, turistas de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, fueron los que más se alojaron en Chile durante el primer semestre de 2025.

Chile un país con gran variedad cultural

La plataforma Airbnb ofrece información detallada para conocer experiencias disponibles en el país, organizadas por anfitriones locales. Santiago se consolida como la puerta de entrada y, al mismo tiempo, como un destino en sí mismo. Más que una ciudad, se muestra como un espacio de descubrimiento cultural, culinario y creativo para los viajeros latinoamericanos. Su energía, su capacidad de reinventarse y la calidez de su gente la convierten en una capital dinámica y auténtica en la región.

degustaciones chile Recorrido por los viñedos.

TOUR CHILE Aprende a preparar platos locales

JOYA Realiza tu propio diseño de joyería.

EMPANADA CHILENA Descubre los secretos de la Empanada de Pino.

