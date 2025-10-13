13 de octubre de 2025 - 17:05

Cada vez más argentinos eligen viajar a Chile: un informe revela un aumento de búsqueda de hospedajes

Según datos de la plataforma Airbnb, crecieron un 30% las búsquedas de hospedaje en Santiago en comparación al año pasado.

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%. &nbsp; &nbsp;

Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%.

 

 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Datos de la plataforma de alojamientos Airbnb, afirman la tendencia de los argentinos de cruzar hacia Chile. El país vecino se ha convertido en un destino cada vez más elegido, no solo por la brecha de precios en las compras, sino también por sus atractivos turísticos.

Leé además

Viajar a Chile se ha convertido como uno de los destinos preferidos de los mendocinos para descansar unos días.

Cómo viajar a Chile de noche y aprovechar el día: una opción cómoda, económica y con beneficios

Por Matías Carretero
Un vehículo intentó adelantarse en el Paso a Chile y generó un clima tenso

Paso a Chile: intentó "colarse" en la larga fila de vehículos y hubo tensión en alta montaña

Por Redacción Sociedad

Airbnb registró un aumento de búsquedas de hospedajes en Chile durante el primer semestre de 2025 en comparación al año pasado. La capital Santiago de Chile alcanzó más de 30 millones de búsquedas de alojamientos en la plataforma. Esto representa un incremento de casi el 30% en consultas locales y casi el 20% en internacionales (especialmente en Latinoamérica), con respecto con el primer semestre de 2024.

Uno de los destinos más elegidos

Chile ha ganado reconocimiento por la variedad de experiencias que ofrece, incluyendo barrios históricos, vida cultural y paisajes naturales. Si bien los mendocinos frecuentemente lo eligen para realizar compras debido a los bajos precios, cada vez más argentinos optan por el país vecino como destino de vacaciones o escapadas de fin de semana.

En Argentina, las principales ciudades que generaron más búsquedas de alojamiento hacia Chile fueron Buenos Aires, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.

Además, turistas de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, fueron los que más se alojaron en Chile durante el primer semestre de 2025.

Chile un país con gran variedad cultural

La plataforma Airbnb ofrece información detallada para conocer experiencias disponibles en el país, organizadas por anfitriones locales. Santiago se consolida como la puerta de entrada y, al mismo tiempo, como un destino en sí mismo. Más que una ciudad, se muestra como un espacio de descubrimiento cultural, culinario y creativo para los viajeros latinoamericanos. Su energía, su capacidad de reinventarse y la calidez de su gente la convierten en una capital dinámica y auténtica en la región.

degustaciones chile
Recorrido por los viñedos.

Recorrido por los viñedos.

TOUR CHILE
Aprende a preparar platos locales

Aprende a preparar platos locales

JOYA
Realiza tu propio diseño de joyería.

Realiza tu propio diseño de joyería.

EMPANADA CHILENA
Descubre los secretos de la Empanada de Pino.

Descubre los secretos de la Empanada de Pino.

Acerca de Airbnb

Airbnb nació en 2007, cuando dos de sus fundadores recibieron a tres huéspedes en su piso de San Francisco. Ha crecido mucho desde entonces y, actualmente, cuenta con más de 5 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 1.500 millones de personas en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los viajeros conocer otras comunidades de una manera más auténtica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Argentinos de compras en Chile

Argentinos aprovechan el fin de semana XL para hacer compras en Chile: los precios

Por Redacción Sociedad
Quiénes son los dos argentinos que compiten por el Premio Nobel de Literatura.

Dos argentinos figuran entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2025: quiénes son

Por Redacción
Tembló en la madrugada de este martes en Mendoza

Fuerte temblor en el límite con San Juan se sintió con intensidad en el Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
Los resultados de la quiniela de este lunes 13 de octubre Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 13 de octubre

Por Redacción Sociedad