Tiene 100 años y renovó su licencia de conducir

Este lunes 13 de octubre, la Ciudad de Mendoza compartió una destacada noticia: un reconocido vecino, Moisés Roitman, renovó su licencia de conducir a sus 100 años de edad. Roitman es una destacada personalidad en la Ciudad , ya que trabaja en la farmacia de Sevilla ubicada en el centro mendocino, como cajero mediodía .
Según cuenta, maneja desde los 14 años, y es por eso solicutó el turno para renovar su carné, tramite que completó el día de hoy.
Tendrá su licencia de conducir por tres años más
Moises se presentó en la Municipalidad, donde rindió el examen. En la mismacorroboraron que todo estaba en orden y se le otorgó la renovación de su licencia, que lo habilita a conducir durante tres años más.
Carina Vicario, subsecretaria de Atención y Cercanía de la comuna, explicó el proceso de la renovación: “Solicitó turno al 147 para gestionar su licencia de conducir. Se presentó, nosotros lo que hicimos fue tomarle un examen de idoneidad conductiva para evaluar el tema de la reacción y los reflejos. Porque más allá de que, según él nos cuenta, ha conducido toda la vida -desde que tenía 14 años-, hay que hacer la evaluación pertinente”.
La funcionaria detalló que a Roitman realizó la prueba de manejo en el circuito que habitualmente utiliza la Municipalidad para evalúar a los principiantes, conductores y a todos los solicitantes de la licencia original: ”Y la aprobó, rindió bien y una vez más demostró que conduce correctamente. Así que le emitimos la licencia, con un vencimiento por tres años”.
Cambios en la normativa de licencias para mayores
Vicario tamvbién aclaró la Agencia Nacional de Seguridad Vial hace un tiempo, con la actual gestión del Gobierno Nacional, eliminó los exámenes teóricos y prácticos que antes eran obligatorios para todos los mayores de 65 años.
“Eliminaron esa instancia obligatoria y queda a criterio del centro o de la evaluación médica si la persona debe rendir examen teórico o práctico, es una de la de las potestades que el centro tiene. Ampliaron el plazo de vigencia también. En este caso, con Moisés, lo que hicimos fue hacerle esta evaluación de manejo y de cómo estaban sus reflejos y demás”, concluyó la encargada de Atención y Cercanía.