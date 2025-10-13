Perdió el control de su auto y atropelló a varios peatones en pleno centro de Córdoba: el impactante video

Un grave incidente de tránsito sacudió el Centro de la ciudad de Córdoba en la tarde de este lunes. El hecho ocurrió precisamente en el cruce de avenida General Paz y 9 de Julio, una zona altamente transitada tanto por vehículos como por personas a pie.

Un auto que se prendió fuego y desató un incendio en un parque nacional

Ni pulidor ni silicona: cómo hacer que la pintura del auto brille nuevamente con un producto impensado

El vehículo involucrado, un Ford Fiesta de color blanco, era conducido por un chofer que operaba para la plataforma DiDi. Según el testimonio de testigos presenciales, el automóvil cruzó la intersección con la luz roja y circulaba a alta velocidad. La secuencia del impacto indica que el Ford Fiesta atropelló inicialmente a una motocicleta en la que viajaban dos personas, para luego colisionar contra un contenedor de basura e impactar a otros peatones.

En el lugar se presenció una escena dramática, con una mujer tendida en el asfalto y otras personas visiblemente heridas cerca del auto y en la vereda.

Información oficial y policial confirmó que al menos siete personas resultaron con heridas de distinta consideración . De ese total, cuatro personas, identificadas como tres mujeres y un hombre (todos mayores de edad), fueron derivadas a centros de salud.

Uno de los heridos de mayor gravedad fue trasladado al Hospital de Urgencias bajo "código rojo" , mientras que otras dos personas ingresaron con "código amarillo". La cuarta persona hospitalizada se encuentra en una institución privada.

Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la Municipalidad, afirmó que los pacientes derivados están siendo evaluados por politraumatismos y que el resto de los involucrados con menor gravedad recibieron asistencia médica in situ.

Pasajera en pánico: “Aceleró desesperadamente”

El vehículo de la aplicación de transporte sufrió graves daños en su parte delantera y quedó orientado en dirección contraria tras el impacto.

Agustina, una pasajera que viajaba en el asiento del acompañante junto a su abuela (ambas resultaron ilesas), relató a un medio local su angustiante experiencia. La joven, visiblemente afectada, afirmó que tomaron el vehículo a pocas cuadras del lugar y que, tras pasar por la avenida Colón, el conductor comenzó a acelerar de manera repentina y descontrolada.

“No sé qué pasó; empezó a acelerar desesperadamente. No sé si tuvo un ataque o qué”, dijo Agustina, añadiendo que al intentar adelantar a otro auto, el conductor aceleró sin control. "Tuve mucho pánico".

Otra testigo que esperaba el colectivo en la zona contó que el auto blanco "pasó en rojo y enganchó a los chicos de la moto. Le gritábamos que parara y no lo hizo".

El conductor, por su parte, fue trasladado a la Comisaría 1ª para continuar con las tareas procedimentales y para su "resguardo físico". Fuentes policiales indicaron que el hombre dijo que “no tenía idea de lo que había pasado” y se lo notaba “muy perdido”. La Policía y personal de servicio de Emergencias y Defensa Civil trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas e investigar las circunstancias por las que el hombre perdió el control de su vehículo.