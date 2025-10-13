13 de octubre de 2025 - 21:13

Sigue el calor en Mendoza y rige una rige alerta amarrilla por Zonda: qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una semana con temperaturas máximas de 31°C.

El pronóstico del tiempo anticipa altas temperaturas para esta semana. 

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Servicio Meteorológico anticipa un comienzo de semana con altas temperaturas.

Para este martes 14 de octubre, se espera una jornada con buen tiempo cielo despejado en la mayor parte del territorio y vientos leves del noreste. Máxima: 31°C Mínima: 10°C.

Además, Defensa Civila lanzó alerta amarilla de viento Zonda en Malargüe, el sur del Valle de Uco y parte del Valle de Uspallata entre las 11 y las 21, especialmente intenso después del mediodía.

Pronóstico extendido en Mendoza

El miércoles habrá poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Se espera una máxima de 32°C y una mínima de 12°C. Se anticipa Zonda en precordillera y sectores del llano.

Para el día jueves se estima un leve descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 10°C.

De cara al fin de semana, el día viernes continúa con buen tiempo con ascenso de la temperatura y poca nubosidad en la cordillera. Se estima una máxima de 29°C y una mínima de 10°C.

