Mendoza empieza la semana con una máxima de 30° y hay fecha confirmada para el viento Zonda

El Servicio Meteorológico provincial anticipó un inicio de semana con temperaturas cálidas y cielo mayormente despejado en Mendoza, aunque con la presencia de viento Zonda en algunas zonas y un descenso de temperatura hacia el jueves.

Comienza una semana en Mendoza con una máxima de 30° y pronóstico de Zonda

El Servicio Meteorológico provincial anticipó un inicio de semana con temperaturas cálidas y cielo mayormente despejado en Mendoza, aunque con la presencia de viento Zonda en algunas zonas y un descenso de temperatura hacia el jueves.

Para este lunes 13 de octubre, se espera una jornada con cielo despejado en la mayor parte del territorio y algo ventoso durante la tarde. Máxima: 30°C Mínima: 08°C para el Gran Mendoza.

Aunque Malargüe presentará algo de nubosidad desde el mediodía. Las temperaturas rondarán los 28°C de máxima, con mínimas que variarán entre 2°C en el Valle de Uco y Malargüe y 9°C en el Norte y Este provincial. El viento será leve, soplando del norte hacia el sur durante la tarde y noche.

El martes 14 continuará el tiempo cálido, con una máxima de 29°C, pero comenzará a sentirse el viento norte-sur, con ráfagas moderadas de hasta 40 km/h en el Este y Sur provincial. Se prevé viento Zonda en Malargüe, el sur del Valle de Uco y parte del Valle de Uspallata entre las 11 y las 21, especialmente intenso después del mediodía. El cielo estará mayormente despejado, salvo en el sur, donde se incrementará la nubosidad hacia la noche.

El miércoles 15 será una jornada ventosa y de contrastes: desde temprano se registrará viento Zonda fuerte en Malargüe y el sur del Valle de Uco, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h hacia la tarde. En la noche se espera el ingreso de viento sur, que traerá un marcado descenso de la temperatura para el día siguiente. El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con nubosidad en aumento hacia la medianoche.