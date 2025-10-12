Morat llega a Mendoza para ponerse al día con sus "Asuntos Pendientes"

La banda colombiana de pop en español se presenta este martes en el Aconcagua Arena con "Asuntos Pendientes".

Después de un 2024 a puro éxito, que incluyó una histórica gira mundial de estadios - con única presentación en Argentina colmando el estadio de Vélez-, Morat vuelve al país para reencontrarse con su público del interior del país.

La banda colombiana anunció en mayo tres fechas - días despues se confirmaron dos más- en el marco de su nueva gira “Asuntos Pendientes 2025”, un tour que los lleva por los escenarios más importantes de América y Europa.

Morat Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena Club de fans Morat El pasado 8 y 9 de octubre lo dieron todo en La Plaza de la Música, en Córdoba, para viajar al salón Metropolitano de Rosario y presentarse dos veces más (el 11 y el 12). Finalmente, llegan a Mendoza, dónde este martes desde las 21 horas (las puertas se abren a las 19), con entradas agotadas en tiempo récord, para su única noche en el Aconcagua Arena - Av. San Francisco de Asís 3300-.

Cabe recordar que inicialmente, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales iban a pisar suelo argentino en septiembre, pero por cuestiones de logística completamente ajenas a la banda y a la producción, "Asuntos Pendientes" tuvo que ser reprogramado en las tres provincias.

Morat Morat se presentaba en septiembre inicialmente. Instagram Asuntos Pendientes, la gira de Morat para ponerse al día con sus fans Con más de una década de trayectoria, Morat se consolidó como uno de los grandes referentes del pop latino a nivel global. Su combinación de letras honestas, energía en vivo y una conexión única con sus fans convirtieron cada show en una experiencia inolvidable.

En este nuevo espectáculo musical, Morat promete repasar sus grandes éxitos como “Cómo Te Atreves”, “Besos en Guerra”, “No Se Va” y “506”, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, con temas como "París" “Faltas Tú”, “MTV” y “Me Toca A Mí”, su reciente colaboración con Camilo. Morat Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena Club de fans Morat Embed - Morat - La Policía (Video Oficial) La gira “Asuntos Pendientes 2025” será la oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda en su mejor momento artístico, lista para seguir escribiendo historia junto a su público.