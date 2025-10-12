12 de octubre de 2025 - 21:45

Morat llega a Mendoza para ponerse al día con sus "Asuntos Pendientes"

La banda colombiana de pop en español se presenta este martes en el Aconcagua Arena con "Asuntos Pendientes".

Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Morat vuelve a Argentina tras su histórica gira por América y Europa, con shows imperdibles en Córdoba, Mendoza y Rosario.

Morat llega a Mendoza: a qué hora comienza la preventa y cuánto salen las entradas

Por Redacción Espectáculos
Lali abrió la noche mendocina con Lokura y un estadio a pura euforia.

Mendoza respondió al llamado de Lali: una noche de pop frenético y catarsis colectiva

Por Melisa Sbrocco

La banda colombiana anunció en mayo tres fechas - días despues se confirmaron dos más- en el marco de su nueva gira “Asuntos Pendientes 2025”, un tour que los lleva por los escenarios más importantes de América y Europa.

Morat
Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

El pasado 8 y 9 de octubre lo dieron todo en La Plaza de la Música, en Córdoba, para viajar al salón Metropolitano de Rosario y presentarse dos veces más (el 11 y el 12). Finalmente, llegan a Mendoza, dónde este martes desde las 21 horas (las puertas se abren a las 19), con entradas agotadas en tiempo récord, para su única noche en el Aconcagua Arena - Av. San Francisco de Asís 3300-.

Cabe recordar que inicialmente, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales iban a pisar suelo argentino en septiembre, pero por cuestiones de logística completamente ajenas a la banda y a la producción, "Asuntos Pendientes" tuvo que ser reprogramado en las tres provincias.

Morat
Morat se presentaba en septiembre inicialmente.

Morat se presentaba en septiembre inicialmente.

Asuntos Pendientes, la gira de Morat para ponerse al día con sus fans

Con más de una década de trayectoria, Morat se consolidó como uno de los grandes referentes del pop latino a nivel global. Su combinación de letras honestas, energía en vivo y una conexión única con sus fans convirtieron cada show en una experiencia inolvidable.

En este nuevo espectáculo musical, Morat promete repasar sus grandes éxitos como “Cómo Te Atreves”, “Besos en Guerra”, “No Se Va” y “506”, además de presentar lo nuevo de su próxima producción discográfica, con temas como "París" “Faltas Tú”, “MTV” y “Me Toca A Mí”, su reciente colaboración con Camilo.

Morat
Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

Morat se presenta este martes en el Aconcagua Arena

Embed - Morat - La Policía (Video Oficial)

La gira “Asuntos Pendientes 2025” será la oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda en su mejor momento artístico, lista para seguir escribiendo historia junto a su público.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan Rocky.

Nico Vázquez sobre los rumores de romance con Dai Fernández: "Nos estamos conociendo"

Por Redacción Espectáculos
NTVG, la banda uruguaya más potente visita Montaña.

No Te Va Gustar, Dillom y El Kuelgue encabezan el lineup del Festival Montaña

Por Carina Bruzzone
Dos escenarios serán el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Montaña alza vuelo: Mendoza estrena su festival más ambicioso

Por Carina Bruzzone
La presentación en Madrid fue una puerta abierta a Europa.

Trueno: La fuerza musical nacida en La Boca que arrasa a nivel global estará presente en el Festival Montaña

Por Carina Bruzzone