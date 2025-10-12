12 de octubre de 2025 - 14:31

Montaña alza vuelo: Mendoza estrena su festival más ambicioso

El 18 de octubre, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, se realizará la edición lanzamiento del Festival Montaña, un encuentro que busca fusionar música, paisaje y experiencias con un line-up que atraviesa generaciones.

Dos escenarios serán el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Dos escenarios serán el marco del Festival Montaña, el más importante de Mendoza.

Foto:

[email protected]
NTVG, la banda uruguaya más potente visita Montaña.

NTVG, la banda uruguaya más potente visita Montaña.

Foto:

[email protected]
El Kuelgue, entre las bandas más destacadas del line up.

El Kuelgue, entre las bandas más destacadas del line up.

Foto:

[email protected]
Dillom, uno de los músicos más importantes que se presentan en Montaña

Dillom, uno de los músicos más importantes que se presentan en Montaña

Foto:

[email protected]
Cruzando el Charco en Mendoza.

Cruzando el Charco en Mendoza.

Foto:

[email protected]
La voz de una de las cantantes más encantadoras de la Argentina, presente en Montaña.

La voz de una de las cantantes más encantadoras de la Argentina, presente en Montaña.

Foto:

[email protected]
Peces Raros viene pisando fuerte en los escenarios nacionales.

Peces Raros viene pisando fuerte en los escenarios nacionales.

Foto:

[email protected]
Magnolia Monti.

Magnolia Monti.

Foto:

[email protected]
La Blunty.

La Blunty.

Foto:

[email protected]
Sebastián Andrade.

Sebastián Andrade.

Foto:

[email protected]
Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

La edición lanzamiento de Festival Montaña —programada para el sábado 18 de octubre desde las 16:30 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo — propone una experiencia total: un día donde la música, la gastronomía, el arte urbano y la naturaleza se entrelazan bajo el cielo del pedemonte.

Leé además

NTVG, la banda uruguaya más potente visita Montaña.

No Te Va Gustar, Dillom y El Kuelgue encabezan el lineup del Festival Montaña

Por Carina Bruzzone
La presentación en Madrid fue una puerta abierta a Europa.

Trueno: La fuerza musical nacida en La Boca que arrasa a nivel global estará presente en el Festival Montaña

Por Carina Bruzzone

Con dos escenarios, arte urbano, gastronomía, wine garden y un sistema cashless que promete agilizar cada compra, Montaña aspira a instalarse como un nuevo ícono en la agenda musical argentina. Entre sus cabezas de cartel figuran No Te Va Gustar, Trueno, Dillom y El Kuelgue, quienes, junto a una variada oferta artística, prometen una jornada inolvidable para Mendoza.

No es un festival más: Montaña nace con una impronta contemporánea, local y al mismo tiempo nacional, con la ambición de instalarse como un nuevo clásico de la escena argentina. “Queremos que Mendoza tenga su propio gran festival, un espacio donde confluyan generaciones y estilos, con la montaña como testigo”, explicaron los productores de En Vivo Producciones, Crack y Popart Música, quienes organizan el evento con el apoyo del Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

La propuesta es amplia y diversa. Dos escenarios principales —Oeste y Sur— concentrarán la grilla que incluye nombres de peso como No Te Va Gustar, Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Peces Raros, Zoe Gotusso, los chilenos Niños del Cerro y las mendocinas La Blunty y Magnolia Monti. Un line-up ecléctico que refleja el espíritu del festival: unir lo emergente con lo consagrado, lo urbano con lo natural, lo local con lo latinoamericano.

Además de música, el predio ofrecerá distintos espacios temáticos que refuerzan la identidad mendocina. El Wine Garden “Vino al Refugio”, con bodegas referentes de la provincia, invitará a descubrir aromas, texturas y sabores; mientras que el sector gastronómico “Sabores del Pedemonte” reunirá food trucks y propuestas de autor con opciones vegetarianas, sin TACC y clásicos regionales.

El arte urbano también tendrá protagonismo: muralistas como Cees, Hechicero One y Planeta Visual 1 intervendrán el predio con obras inspiradas en la naturaleza y la montaña. La artista mendocina Ayelén Bonelli, junto a Vacanegra Diseño, creará además la gema emblemática del festival, una pieza simbólica que representará su espíritu libre y vibrante.

El evento también contará con activaciones de marca, zonas de descanso, puntos de hidratación gratuita y un plan de gestión ambiental que incluye la utilización de ecovasos reutilizables. De esta manera, la organización busca minimizar residuos y fomentar prácticas responsables entre el público.

Un festival sin efectivo: cómo funciona el sistema Cashless

Uno de los puntos más innovadores del Festival Montaña será su sistema Cashless, una modalidad que reemplaza el uso de dinero en efectivo o tarjetas dentro del predio. Todas las compras de comida, bebida y merchandising se realizarán con un crédito electrónico precargado.

El sistema funciona de manera sencilla: los asistentes pueden cargar dinero o comprar productos anticipadamente desde la web www.popmeals.net. Una vez efectuado el pago, el usuario recibe por mail un código QR que servirá para retirar los consumos durante el evento. También se podrá recargar saldo en los puestos habilitados dentro del predio, lo que agiliza las compras y evita demoras en los stands.

“Queremos que el público se enfoque en disfrutar, no en hacer filas ni preocuparse por el cambio. El Cashless nos permite una experiencia más ágil, moderna y segura”, destacan desde la organización.

Dos modalidades de ingreso

Montaña ofrecerá dos tipos de entradas: la General, con acceso a todos los shows y espacios comunes, y la VIP Cóndor, que incluye ingreso diferenciado, estacionamiento exclusivo, vista preferencial de los escenarios, baños privados y bebidas de cortesía (en cantidad limitada). Las entradas se consiguen a través de Tuentrada.com, donde actualmente se encuentra habilitada la fase 4 con descuento, hasta agotar stock.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los bailarines de Tupungato, Carla Calderón y Alejandro Profetta, participaron en la Cabalgata por la Hispanidad, que recorrió la Gran Vía de Madrid junto a representantes de 28 países.

El folclore nacional representado en Festival por la Hispanidad 2025 en Madrid

Por Gisel Guajardo
el festival de danza nuevas tendencias celebra sus 30 anos en mendoza

El Festival de Danza Nuevas Tendencias celebra sus 30 años en Mendoza

Por Redacción
El feroz cruce político entre Cristina Pérez y Valentina Bassi en la mesa de Mirtha Legrand.

Incómodo cruce entre Cristina Pérez y Valentina Bassi por discapacidad y corrupción

Por Redacción Espectáculos
Qué se sabe del fallecimiento de Diane Keaton: el audio sobre su muerte.

Las últimas horas de Diane Keaton: el audio sobre su muerte y un declive repentino

Por Redacción Espectáculos