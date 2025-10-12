12 de octubre de 2025 - 10:04

Las últimas horas de Diane Keaton: el audio sobre su muerte y un declive repentino

La actriz murió ayer a los 79 años en California. Para su familia fue "repentino y totalmente inesperado".

Qué se sabe del fallecimiento de Diane Keaton: el audio sobre su muerte.

Qué se sabe del fallecimiento de Diane Keaton: el audio sobre su muerte.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Falleció la actriz Diane Keaton a los 79 años

Falleció la actriz Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Óscar

Por Redacción Espectáculos
A casi dos meses del fallecimiento de Mila, Tomás Yankelevich regresa a Argentina.

En silla de ruedas: regresó Tomás Yankelevich a Argentina y preocupa su salud tras la muerte de su hija

Por Redacción Espectáculos

Según informó la revista People, la salud de Keaton se había deteriorado en los últimos meses, aunque su declive fue “repentino y totalmente inesperado”.

Una fuente cercana aseguró que en sus últimas semanas estuvo acompañada únicamente por su familia más íntima, que decidió mantener la situación en absoluta reserva.

"Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu", reveló la fuente al medio estadounidense.

diane keaton y woody allen

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo", sumó la fuente.

Los detalles de la muerte de Diane Keaton

El portal TMZ difundió nuevos detalles que ayudan a reconstruir las últimas horas de vida de Diane Keaton. Según el medio, una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que el sábado a las 8.08 de la mañana una ambulancia fue enviada a su domicilio tras recibir una llamada de emergencia.

“Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia”, publicó TMZ, pero hasta el momento ningún vocero oficial ni familiar lo confirmó públicamente.

El sitio también obtuvo el audio del despacho del 911, donde se escucha al operador decir: “Rescate 19, persona caída”, seguido de la dirección del domicilio de la actriz. Por ahora, no se sabe si sufrió una caída accidental, una descompensación o si ya se encontraba sin vida al llegar los servicios médicos.

Embed

La decisión de la actriz Diane Keaton antes de morir

En marzo de este año, Keaton había sorprendido al poner a la venta su casa de ensueño en Los Ángeles por 29 millones de dólares. La propiedad, que ella misma había diseñado y sobre la que escribió el libro "La casa que construyó Pinterest", era su refugio personal.

Diane Keaton
Diane Keaton

Diane Keaton

En el libro, la actriz contaba que su inspiración provenía de la fábula infantil "Los tres cerditos", la cual aprendió una lección: "Sabía que iba a vivir en una casa de ladrillos cuando fuera mayor".

Hasta ahora, la familia de la estrella del cine no emitió comunicados oficiales ni confirmó la causa del fallecimiento, únicamente han pedido respeto y privacidad.

En tanto, colegas, cineastas y fanáticos de todo el mundo inundaron las redes con mensajes de admiración hacia la actriz, recordando su legado en películas emblemáticas como "Annie Hall", "El Padrino" y "Alguien tiene que ceder", entre muchas otras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arq. Alfredo Méndez, pasión por el hábitat social

La arquitectura de luto: falleció Alfredo Méndez, defensor del hábitat y la vivienda social

Por Miguel Títiro
mas de 50 bateristas tocaran juntos este domingo en un encuentro en mendoza

Más de 50 bateristas tocarán juntos este domingo en un encuentro en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
thiago medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a daniela celis

Thiago Medina se recupera del accidente y le propuso casamiento a Daniela Celis

Por Redacción Espectáculos
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Así es la casa de Valentina Cervantes cuándo está lejos de Enzo Fernández: mucho glamour y comodidad

Por Agustín Zamora