11 de octubre de 2025 - 19:28

Más de 50 bateristas tocarán juntos este domingo en un encuentro en Mendoza

El Teatro Gabriela Mistral será escenario del Gran Encuentro de Bateristas, que reunirá a más de 50 músicos bajo la dirección de los expertos Jorge Araujo (ex Divididos) y Sergio Masciotra, junto a figuras locales.

image
Captura de pantalla 2025-10-11 144633
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza invita al Gran Encuentro de Bateristas en Mendoza que se desarrollará este domingo 12, desde las 18.30, al aire libre en el Teatro Gabriela Mistral.

La entrada es sin costo y el evento se da en el marco del ciclo Baterías a la Plaza (BALP), una iniciativa que recorre distintas provincias del país promoviendo la participación y el aprendizaje colectivo de este instrumento.

El encuentro invita a vivir una experiencia donde el foco no está en la competencia ni en la destreza individual, sino en el pulso compartido. Más de 50 bateristas interpretarán un repertorio conjunto, explorando el valor del trabajo colectivo, la escucha y la conexión a través del ritmo.

La consigna es clara: cada participante, sin importar su nivel técnico, puede sumarse para sentir y construir la música en comunidad.

Captura de pantalla 2025-10-11 144633
Jorge Araujo, ex baterista de Divididos.&nbsp;

Jorge Araujo, ex baterista de Divididos.

Sobre Baterías a la Plaza

Baterías a la Plaza (BALP) es un proyecto educativo, cultural y popular que promueve la práctica grupal de la batería en espacios públicos. En cada edición, decenas o incluso cientos de músicos se reúnen en plazas, teatros o anfiteatros para tocar juntos y compartir la pasión por este instrumento de percusión.

La propuesta, creada y dirigida por Sergio Masciotra y Jorge Araujo, ya se ha presentado en distintas ciudades del país, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y participación abierta.

En esta edición mendocina, además de los directores nacionales Araujo (ex Divididos, colaborador de Lito Vitale y otros artistas) y Masciotra, participarán los referentes locales Gustavo Meli, Dani Ávila y Didier Turello, quienes coordinarán junto a ellos una “planta” conformada por cinco baterías principales y más de 50 músicos en simultáneo.

El Gran Encuentro de Bateristas en Mendoza propone una verdadera celebración del ritmo, la música y la comunidad. Más que un show será una experiencia colectiva donde cada golpe de tambor resonará en un mismo latido compartido, el pulso de la música.

