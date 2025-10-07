7 de octubre de 2025 - 09:22

Escuchar música clásica: qué dicen los neurólogos

Escuchar música clásica podría modificar la actividad cerebral, mejorar la memoria y aliviar el estrés, según estudios de neurología, salud, ciencia, bienestar y música.

Por Ignacio Alvarado

La frecuencia, el ritmo y la armonía de las composiciones clásicas generan patrones eléctricos específicos en el cerebro. Estas ondas pueden reducir la actividad del sistema nervioso simpático, responsable del estrés, y al mismo tiempo potenciar el sistema parasimpático, que induce calma y claridad mental. Por eso, muchos neurólogos sostienen que una sinfonía puede tener efectos similares a la meditación.

image
Los neurólogos revelan cómo la música clásica mejora la salud, ciencia y bienestar.

Qué ocurre dentro del cerebro

Un grupo de investigadores del Instituto Max Planck para Ciencias Cognitivas descubrió que, al escuchar música clásica, se activan simultáneamente la corteza prefrontal, el hipocampo y el cerebelo. Estas áreas están implicadas en la planificación, la memoria y la coordinación, lo que explicaría por qué este tipo de música puede mejorar la concentración y el rendimiento cognitivo.

Además, se observó un incremento en la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Este fenómeno se traduce en una sensación de bienestar y reducción de la ansiedad, similar a la que se experimenta después del ejercicio físico. En términos clínicos, se ha comprobado que pacientes con trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer, muestran mejoras en la memoria a corto plazo tras sesiones regulares de escucha musical estructurada.

Una medicina sin efectos secundarios

Según la neurología moderna, el poder terapéutico de la música se debe a su capacidad de modular la actividad neuronal sin necesidad de fármacos. El doctor Eckart Altenmüller, experto en neurociencia musical, asegura que la música clásica actúa como un “entrenador del cerebro”, fortaleciendo conexiones neuronales y facilitando la plasticidad cerebral.

image
Los neurólogos revelan cómo la música clásica mejora la salud, ciencia y bienestar.

En hospitales de Europa y Asia, la musicoterapia con obras de Mozart o Beethoven se aplica para disminuir el dolor, el insomnio y la presión arterial. Los ritmos lentos y regulares sincronizan las ondas cerebrales, promoviendo la relajación profunda. Curiosamente, los efectos son más notables cuando la música se escucha sin distracciones y con auriculares, permitiendo que el cerebro “dialogue” con las frecuencias del sonido.

Lejos de ser un lujo cultural, la música clásica es una herramienta cognitiva con impacto medible en el cerebro humano. Escucharla con regularidad no solo fortalece la memoria y la concentración, sino que también disminuye el estrés y mejora el ánimo.

En un mundo saturado de estímulos digitales, los neurólogos coinciden en que volver al sonido analógico, profundo y armónico de una orquesta podría ser una de las formas más simples —y poderosas— de cuidar la salud mental y emocional.

