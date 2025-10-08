8 de octubre de 2025 - 12:26

Los artistas que estarán en la Fiesta de la Cerveza 2025: una visita mexicana, mucho rock y cuarteto

La Municipalidad de Godoy Cruz presentó el line up del festival a realizarse el 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

El evento musical, uno de los más convocantes de la provincia, abarcará el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, justo en el fin de semana largo derivado del feriado de la Inmaculada Concepción. Como el año pasado, tendrá lugar en el Hipódromo de Mendoza (Montes de Oca 1.055, Godoy Cruz).

Durante las tres jornadas del festival, el público podrá disfrutar de una sucesión de shows de distintos estilos. Por lo que, habrá bloques que alternarán cumbia, rock, cuarteto y trap/urbano.

Así, la edición 18° de la Fiesta de la Cerveza contará con una diversidad de géneros y generaciones, que van desde la visita internacional del afiladísimo grupo Molotov, pasando por la fusión latina de Cazzu y hasta el rock de Ciro y los Persas, de La Franela (con Daniel Fernández, fundador de Los Piojos, como vocalista) y de Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo.

El cuarteto tendrá a dos de sus máximos referentes: la inagotable máquina de hits conocida como La Konga y todo el ritmo de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, ambos que repiten su presencia del año pasado.

En tanto, Damas Gratis aportará la cuota de cumbia.

Además de la música, el festival ya es un clásico de celebración cultural con gastronomía regional, puestos de cerveza artesanal e intervenciones artísticas. Contará con espacios de esparcimiento para todo tipo de público. Próximamente se pondrán a la venta las entradas.

A lo largo de sus ediciones, el "ritual" de la Cerveza mostró importantes artistas y bandas de todos los estilos. En 2024, por ejemplo, estuvieron María Becerra, Las Pelotas, Kapanga, Q Lokura, La Konga, LBC y Euge Quevedo, Babasónicos, Turf y los mendocinos de Pasado Verde, entre otros.

