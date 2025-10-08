El meteorólogo Matías Bertolotti menospreció la fe católica y arremetió: "A los insultos me los paso por..."

Matías Bertolotti, meteorólogo de TN y El Trece, cuestionó y trató de denigrantes a quienes hicieron la peregrinación a Luján con el agua por las rodillas debido a las fuertes tormentas y la alerta meteorológica. En respuesta, el periodista Eduardo Feinmann le dijo “Maleducado” y aseguró que ofende a miles de católicos.
Qué dijo Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, sobre la peregrinación a Luján
El lunes a primera mañana, luego de la tradicional peregrinación todos los primeros fines de semana de octubre, Bertolotti relató en TN los sucesos climáticos de los días anteriores y apuntó directamente a la irresponsabilidad de algunos feligreses.
“Lo de la peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron. Es terrible", remarcó. Y, aún más enojado, apuntó: "Cuando no les importa nada con tal de que 'la fe me va a salvar', ¿vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?".
El meteorólogo continuó el descargo y remarcó que las ambulancias y los puntos de emergencia de los hospitales bonaerenses no daban abasto por la cantidad de fieles lesionados a causa de la tormenta.
Inmediatamente, el clip se hizo viral en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter) donde muchos cuestionaron sus comentarios: “seguí con la cabeza en alto por mi fe” y “Ah pero cuando uno de ellos va a 'cazar' tornados todo es seguro no???”. Algunos, los menos, apoyaron a Bertolotti y dijeron que los actos de fe se demuestran ayudando a otros no caminando a una iglesia.
La respuesta de Eduardo Feinmann a Matías Bertolotti
Sin embargo, la respuesta más llamativa llegó de parte del periodista Eduardo Feinmann, quien utilizó su perfil en esa misma red social para responderle Bertolotti.
"Es una vergüenza, mal educado", inició el conductor de A24 y radio Mitre. Y agregó: “Ofende a millones de católicos. Repudiable”.
Bertolotti: “Los insultos me los paso por los...”
Al ver el revuelo que generaron sus comentarios al aire, Bertolotti usó X para responder: “Cuando utilicé la palabra denigrar me refería a las autoridades que debían cuidar la peregrinación, nunca a los peregrinos”.
Además, reforzó el concepto de que una creencia no puede estar por encima de una alerta naranja. Defendió su postura y argumentó que la caminata debía haberse suspendido ante los riesgos climáticos.
“Se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre”, explicó. El meteorólogo insistió en la importancia de respetar las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional: “La fe nunca puede estar por encima de tu vida. Por más que aparezcan a bardear con el pronóstico, nosotros estudiamos para informar sobre eventos severos”.
También destacó que otros eventos masivos fueron reprogramados por las tormentas como las maratones en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el conductor aseguró que las críticas no lo afectan: “Igual, los insultos me los paso por los…”, cerró.