8 de octubre de 2025 - 11:36

El meteorólogo Matías Bertolotti menospreció la fe católica y arremetió: "A los insultos me los paso por..."

El comunicador del clima lanzó un fuerte comentario en TN sobre aquellos que peregrinaron a Luján y se ganó el repudio generalizado. Hasta Eduardo Feinmann lo cruzó.

El meteorólogo Matías Bertolotti menospreció la fe católica y arremetió: A los insultos me los paso por...

El meteorólogo Matías Bertolotti menospreció la fe católica y arremetió: "A los insultos me los paso por..."

Foto:

El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.

El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Matías Bertolotti, meteorólogo de TN y El Trece, cuestionó y trató de denigrantes a quienes hicieron la peregrinación a Luján con el agua por las rodillas debido a las fuertes tormentas y la alerta meteorológica. En respuesta, el periodista Eduardo Feinmann le dijo “Maleducado” y aseguró que ofende a miles de católicos.

Leé además

Alex Caniggia comenzó un tratamiento para quitarse los tatuajes.

Parece otra persona: Alex Caniggia sorprendió con su cambio físico

Por Agustín Zamora
La hija de Zaira Nara tiene 9 años. 

Así se ve hoy Malaika, la hija mayor de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Por Agustín Zamora

Qué dijo Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, sobre la peregrinación a Luján

El lunes a primera mañana, luego de la tradicional peregrinación todos los primeros fines de semana de octubre, Bertolotti relató en TN los sucesos climáticos de los días anteriores y apuntó directamente a la irresponsabilidad de algunos feligreses.

Lo de la peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron. Es terrible", remarcó. Y, aún más enojado, apuntó: "Cuando no les importa nada con tal de que 'la fe me va a salvar', ¿vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?".

El meteorólogo continuó el descargo y remarcó que las ambulancias y los puntos de emergencia de los hospitales bonaerenses no daban abasto por la cantidad de fieles lesionados a causa de la tormenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1975757585987871094&partner=&hide_thread=false

Inmediatamente, el clip se hizo viral en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter) donde muchos cuestionaron sus comentarios: “seguí con la cabeza en alto por mi fe” y “Ah pero cuando uno de ellos va a 'cazar' tornados todo es seguro no???”. Algunos, los menos, apoyaron a Bertolotti y dijeron que los actos de fe se demuestran ayudando a otros no caminando a una iglesia.

La respuesta de Eduardo Feinmann a Matías Bertolotti

Sin embargo, la respuesta más llamativa llegó de parte del periodista Eduardo Feinmann, quien utilizó su perfil en esa misma red social para responderle Bertolotti.

"Es una vergüenza, mal educado", inició el conductor de A24 y radio Mitre. Y agregó: “Ofende a millones de católicos. Repudiable”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/edufeiok/status/1975874081397575933&partner=&hide_thread=false
El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.
El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.

El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.

Bertolotti: “Los insultos me los paso por los...”

Al ver el revuelo que generaron sus comentarios al aire, Bertolotti usó X para responder: “Cuando utilicé la palabra denigrar me refería a las autoridades que debían cuidar la peregrinación, nunca a los peregrinos”.

Además, reforzó el concepto de que una creencia no puede estar por encima de una alerta naranja. Defendió su postura y argumentó que la caminata debía haberse suspendido ante los riesgos climáticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mati_bertolotti/status/1975905530393801129&partner=&hide_thread=false

“Se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre”, explicó. El meteorólogo insistió en la importancia de respetar las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional: “La fe nunca puede estar por encima de tu vida. Por más que aparezcan a bardear con el pronóstico, nosotros estudiamos para informar sobre eventos severos”.

También destacó que otros eventos masivos fueron reprogramados por las tormentas como las maratones en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el conductor aseguró que las críticas no lo afectan: “Igual, los insultos me los paso por los…”, cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nico Occhiato detalló cuánto dinero se llevará el primer puesto de La Voz Argentina.

El jugoso premio millonario que se llevará el ganador de La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
Jaime Muñoz y la triste noticia que recibió al momento de convertirse en semifinalista de La Voz Argentina

La devastadora noticia para Jaime Muñoz mientras cantaba "Recuérdame" en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Sergio Lapegüe ha tomado otro rumbo para su vida laboral.

A qué se dedica Franco, el hijo de Sergio Lapegüe que busca su camino lejos de los medios

Por Agustín Zamora
Thiago Medina sigue mejorando a casi un mes del accidente que lo tuvo con riesgo de vida.

Daniela Celis contó cómo sigue Thiago Medina a casi un mes del accidente y qué evalúan los médicos

Por Agustín Zamora