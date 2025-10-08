El comunicador del clima lanzó un fuerte comentario en TN sobre aquellos que peregrinaron a Luján y se ganó el repudio generalizado. Hasta Eduardo Feinmann lo cruzó.

El cruce entre Eduardo Feinmann y Matías Bertolotti por la peregrinación a Luján y la alerta de tormenta.

El meteorólogo Matías Bertolotti menospreció la fe católica y arremetió: "A los insultos me los paso por..."

Matías Bertolotti, meteorólogo de TN y El Trece, cuestionó y trató de denigrantes a quienes hicieron la peregrinación a Luján con el agua por las rodillas debido a las fuertes tormentas y la alerta meteorológica. En respuesta, el periodista Eduardo Feinmann le dijo “Maleducado” y aseguró que ofende a miles de católicos.

Qué dijo Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, sobre la peregrinación a Luján El lunes a primera mañana, luego de la tradicional peregrinación todos los primeros fines de semana de octubre, Bertolotti relató en TN los sucesos climáticos de los días anteriores y apuntó directamente a la irresponsabilidad de algunos feligreses.

“Lo de la peregrinación a Luján es denigrante lo que hicieron. Es terrible", remarcó. Y, aún más enojado, apuntó: "Cuando no les importa nada con tal de que 'la fe me va a salvar', ¿vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas?".

El meteorólogo continuó el descargo y remarcó que las ambulancias y los puntos de emergencia de los hospitales bonaerenses no daban abasto por la cantidad de fieles lesionados a causa de la tormenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1975757585987871094&partner=&hide_thread=false "Denigrante":

Por los comentarios de Matías Bertolotti sobre la Peregrinación a Luján pic.twitter.com/0tNCvslBg2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 8, 2025 Inmediatamente, el clip se hizo viral en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter) donde muchos cuestionaron sus comentarios: “seguí con la cabeza en alto por mi fe” y “Ah pero cuando uno de ellos va a 'cazar' tornados todo es seguro no???”. Algunos, los menos, apoyaron a Bertolotti y dijeron que los actos de fe se demuestran ayudando a otros no caminando a una iglesia.