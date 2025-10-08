Así se ve hoy Malaika, la hija mayor de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

La hija de la modelo y del guía de safaris tiene 8 años y es fanática de los maquillajes y de las fotos como su mamá y su tía, Wanda Nara.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen tienen dos hijos en común de su relación que terminó a fines del 2022: Malaika y Viggo. Desde entonces, la modelo y el guía de safaris decidieron que harían todo por la felicidad de sus hijos, para que los afecte la decisión que habían tomado sus padres de no seguir juntos.

Es por eso que Zaira en cada nota que le hicieron tras la separación destacó que con su ex y padre de sus hijos mantiene una buena relación, porque son familia y principalmente por el bien de los chicos. Incluso, se organizaron con los días que cada uno cuida de los menores y con quién pasan cada fiesta o evento importante.

Cuando los niños están con Zaira, de vez en cuando ella muestra lo que hace con sus hijos, pero en menor medida que su hermana porque prefiere no exponerlos demasiado.

Así fue la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen En medio de lo que fue el Wndagate y la (primera) separación de Wanda con Mauro Icardi, Zaira uso sus redes sociales para confirmar que también se habia separado.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.