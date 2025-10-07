7 de octubre de 2025 - 23:10

Wanda Nara y Martín Migueles: el escandaloso video que confirmó su relación

Las imágenes fueron compartidas por el equipo de Desayuno Americano, conducido por Pamela David.

Las cámaras de Desayuno Americano (América TV) captaron el momento exacto en que la empresaria, sonriente, subió al vehículo y le dio un beso a su pareja, gesto que no pasó inadvertido.

El video entre Wanda Nara y Martín Migueles

La secuencia mostró a Wanda acercándose a Martín con naturalidad, inclinándose para saludarlo con un beso y luego recostándose sobre él mientras le hablaba al oído. Aunque ella evitó responder preguntas de la prensa, su actitud evidenció el buen momento personal que atraviesa. El registro fue emitido por el programa que conduce Pamela David, donde se analizó cuadro a cuadro la escena que oficializó, sin palabras, la nueva relación de la empresaria.

Sin embargo, el gesto de Migueles llamó la atención del panel. Según destacaron los presentes, el empresario intentó apartar el rostro cuando Wanda buscó besarlo frente a las cámaras. La reacción fue interpretada por algunos como un intento de mantener la discreción, aunque otros lo calificaron como un desaire. “¡Chicos! Acaban de... ¿Qué romántico, Bruneto?”, expresó con ironía la conductora suplente, Juli Navarro, sorprendida por lo que acababan de ver. Luis Bremer, uno de los panelistas, intervino enseguida: “Le cortó el rostro”.

¡Dos veces!”, exclamó Navarro, todavía impactada por la escena, mientras Bremer agregó: “Un espanto”. La conductora cerró el segmento visiblemente asombrada: “¡Qué horror lo que vimos recién!”.

