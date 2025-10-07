Un importante panelista anunció su salida de Polémica en el Bar: "El programa viró su perfil"

El ahora expanelista advirtió en su anuncio publicado en X que su retiro fue “sin conflicto” ni “asunto pendiente”. El ciclo conducido por Mariano Iúdica continúa flojo en números.

Un panelista anunció su salida de Polémica en el Bar.

El mediático, abogado y peronista Carlos Maslatón anunció que deja “Polémica en el Bar”, el programa que es transmitido en América TV, a tan solo días del arranque de la nueva temporada. Según explicó, la decisión se dio de común acuerdo con la producción, tras advertir que el ciclo “cambió su perfil”.

El ahora expanelista comunicó su salida a través de su cuenta oficial en X, donde explicó los motivos de su alejamiento del ciclo conducido por Mariano Iúdica.

“Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directores mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver. Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina”, escribió Maslatón.

Carlos Maslatón / Polémica en el Bar Carlos Maslatón confirmó su retiro de Polémica en el Bar. Captura Segundo panelista en irse El mensaje rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes lo despidieron con mensajes de apoyo y reconocimiento por su participación en el ciclo. Sin embargo, otros usuarios aseguran que el “analista” político le pidieron la renuncia debido al bajo nivel de rating que tiene el programa.