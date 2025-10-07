7 de octubre de 2025 - 23:55

Un importante panelista anunció su salida de Polémica en el Bar: "El programa viró su perfil"

El ahora expanelista advirtió en su anuncio publicado en X que su retiro fue “sin conflicto” ni “asunto pendiente”. El ciclo conducido por Mariano Iúdica continúa flojo en números.

Un panelista anunció su salida de Polémica en el Bar.

Un panelista anunció su salida de Polémica en el Bar.

Foto:

Captura
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El mediático, abogado y peronista Carlos Maslatón anunció que deja Polémica en el Bar, el programa que es transmitido en América TV, a tan solo días del arranque de la nueva temporada. Según explicó, la decisión se dio de común acuerdo con la producción, tras advertir que el ciclo “cambió su perfil”.

Leé además

La influencer Juli Savioli denunció acoso sexual por la difusión de imágenes de ella generadas con IA

Una reconocida influencer denunció acoso sexual por la difusión de imágenes de ella generadas con IA

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y Martín Migueles: el escandaloso video que confirmó su relación

Por Redacción Espectáculos

El ahora expanelista comunicó su salida a través de su cuenta oficial en X, donde explicó los motivos de su alejamiento del ciclo conducido por Mariano Iúdica.

“Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directores mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver. Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina”, escribió Maslatón.

Carlos Maslatón / Polémica en el Bar
Carlos Maslatón confirmó su retiro de Polémica en el Bar.

Carlos Maslatón confirmó su retiro de Polémica en el Bar.

Segundo panelista en irse

El mensaje rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes lo despidieron con mensajes de apoyo y reconocimiento por su participación en el ciclo. Sin embargo, otros usuarios aseguran que el “analista” político le pidieron la renuncia debido al bajo nivel de rating que tiene el programa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosMaslaton/status/1975680112612774110&partner=&hide_thread=false

El duro arranque del programa, debido a los números inesperados, tuvo su primera baja de su larga lista de panelistas hace unas semanas. La primera fue la periodista Marina Calabró, quien no quedó conforme con el cambio de horario y dio un paso al costado del proyecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La hija de Robin Williams realizó un pedido a través de sus redes sociales para que sus seguidores dejen de enviarle contenido de su padre generado con inteligencia artificial.   

La hija de Robin Williams realizó un pedido en redes y atacó a la IA: "Es tonto, es un malgasto de tiempo y energía

Por Redacción Espectáculos
problemas con la depresion: el duro testimonio de mario pergolini que sorprendio a todos

Problemas con la depresión: el duro testimonio de Mario Pergolini que sorprendió a todos

Por Redacción Espectáculos
La cuenta de Instagram de Coty Romero fue bloqueada por promocionar apuestas ilegales.

El mal momento de Coty Romero: le bloquearon la cuenta de Instagram por promocionar apuestas ilegales

Por Redacción Espectáculos
Pamela David vivió en varias provincias antes de ser famosa.

Avión privado y viaje a Río de Janeiro: el lujoso festejo de cumpleaños de Pamela David

Por Redacción Espectáculos