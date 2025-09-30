30 de septiembre de 2025 - 15:35

"Nunca me visto para encajar": Wanda Nara enfrentó las críticas por su vestido a lunares, pañuelo y anteojos

La mediática y conductora habló después de que criticaron la elección de su vestuario para la alfombra roja de los Premios Martín Fierro.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara no pasó inadvertida en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y volvió a generar debate con una elección de vestuario que dividió opiniones. La empresaria y conductora desfiló con un vestido ajustado a lunares en blanco y negro, de largo por debajo de la rodilla, que captó toda la atención.

A su vestido de la reconocida y exclusiva marca Dolce & Gabbana, Wanda sumó un pañuelo naranja y estampado que lució en su cabeza, lentes de sol oscuros y una cartera estampada en varios tonos.

La propuesta, que algunos especialistas identificaron con un estilo propio del cine europeo de los años 60, no logró convencer a la mayoría. En redes sociales la señalaron como la "peor vestida de la noche" y los comentarios críticos se multiplicaron. Sin embargo, lejos de guardar silencio, Wanda decidió responder.

Wanda Nara respondió a las críticas por su vestuario

A través de su cuenta de Instagram, defendió con firmeza el look y adelantó que su elección no fue casual. “Guarden este look en favoritos, es lo que se viene, lunares y blanco y negro”, escribió.

Además, detalló que cada accesorio tuvo un sentido para ella, incluso aquellos que fueron cuestionados. “Pañuelos. Mi zapato roto, mi cábala. Y mi combinación de colores es lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa”, aseguró.

En su mensaje, también aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores, donde dejó en claro su filosofía de vida. “No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy feliz. Copien. Wanda Nara, la Bad Bitch”, expresó.

Con esa publicación, la conductora de MasterChef Celebrity reafirmó su estilo personal y mostró que no se deja condicionar por las críticas. La polémica por su look se volvió uno de los temas más comentados de la gala, pero Wanda logró, una vez más, que toda la atención girara en torno a ella.

