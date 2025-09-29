29 de septiembre de 2025 - 22:17

"Qué fuerte la imagen": el look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 inspirado en los años 50

La mediática y conductora se la jugó con un vestido que dio de qué hablar en las redes y en la alfombra de la entrega de premios de la televisión.

wanda nara
Los Andes | Redacción Espectáculos
Wanda Nara volvió a marcar tendencia y se transformó en el centro de todas las miradas al aparecer en la alfombra roja con un look que homenajeó a las divas del cine clásico italiano. Su elección no fue casual y apostó por una estética que evocó directamente la elegancia y la sensualidad de Sofía Loren.

Con una propuesta que combinó glamour, sofisticación y un guiño a los años 50, la mediática se llevó todas las miradas en la alfombra roja, donde se encontró con su hermana, Zaira Nara, quien era una de las conductoras junto a Iván de Pineda.

El vestido de Wanda Nara para la gala el Hilton

La empresaria eligió un vestido negro al cuerpo con lunares blancos, de largo midi, que resaltó su figura y le dio un aire refinado sin necesidad de recurrir a excesos. La prenda, firmada por Dolce & Gabbana, fue acompañada por una casaca de piel negra que aportó un toque de lujo contemporáneo y completó una silueta poderosa.

El estilismo se elevó aún más con un pañuelo de Hermès y unas gafas oscuras, dos accesorios que reforzaron la inspiración retro y la hicieron brillar como una auténtica estrella internacional. "Qué fuerte la imagen", dijo ella misma al verse en los monitores de la alfombra roja.

Con esta elección, Wanda no solo celebró la época dorada del cine italiano, sino que también dejó en claro cómo reinventar un estilo clásico a través de detalles modernos y de alta costura. El conjunto transmitió fuerza, glamour y una sensualidad sutil que la colocó entre los nombres más comentados de la noche.

Wanda Nara apostó por un vestido midi y dejó el largo

En redes sociales, muchos seguidores destacaron la audacia de la conductora al alejarse de las elecciones habituales en este tipo de galas. Durante años, Wanda se mostró con vestidos largos y de corte más tradicional, por lo que la decisión de optar por un diseño midi y de estética retro sorprendió a varios.

Esa apuesta distinta, lejos de restarle protagonismo, consolidó su imagen como referente de moda y generó debate entre quienes esperaban verla con un vestido más clásico.

Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara consiguió captar la atención y reafirmó su capacidad de imponer estilo en cada evento al que asiste, con un look que ya quedó como uno de los más recordados de la noche.

