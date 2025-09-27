Operaron de urgencia al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: cómo es su estado de salud actual

Valentino, quien juega en las inferiores de River Plate, debió someterse a la operación luego de lesionarse durante un partido.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue operado este fin de semana luego de sufrir una lesión durante un partido de fútbol. El joven de 16 años, que integra las divisiones juveniles de River Plate, había preocupado semanas atrás cuando su madre compartió imágenes de su regreso de Punta del Este en silla de ruedas.

“Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”, explicó entonces Wanda Nara, confirmando la necesidad de la intervención.

El mensaje que compartió Maxi López El primero en difundir la noticia de la cirugía fue Maxi López, que publicó el viernes una foto de Valentino recostado en la camilla de la clínica, con el torso descubierto y conectado a los equipos médicos. "Preparándonos con el Bomber", escribió en referencia al apodo con el que la familia lo llama.

Más tarde, Wanda subió a sus redes una imagen de su hijo antes de ingresar al quirófano, seguida por otra de ella misma con los ojos vidriosos, reflejo de la angustia del momento. “Mi Bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, expresó.

Valu felices 16 orgullosos del hijo que sos , el hermano y el amigo . Sos un ser especial no cambies nunca tus valores y tu amor por lo que haces y los que te rodean por qué te hacen único . Te amo y siempre (1).jpg Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños 16 de Valentino López. El propio Valentino también quiso dejar un mensaje una vez pasada la operación. Publicó un collage con una foto en blanco y negro durante un partido y otra desde el sanatorio, donde escribió: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”.