27 de septiembre de 2025 - 15:32

Operaron de urgencia al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: cómo es su estado de salud actual

Valentino, quien juega en las inferiores de River Plate, debió someterse a la operación luego de lesionarse durante un partido.

Valentino López
Por Redacción Espectáculos

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue operado este fin de semana luego de sufrir una lesión durante un partido de fútbol. El joven de 16 años, que integra las divisiones juveniles de River Plate, había preocupado semanas atrás cuando su madre compartió imágenes de su regreso de Punta del Este en silla de ruedas.

Leé además

Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello.

Rumores sobre un posible embarazo: Wanda Nara habría revelado un detalle durante su estadía en Uruguay

Por Redacción Espectáculos
L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara.

Qué dijo L-Gante sobre el nuevo romance de Wanda Nara

Por Agustín Zamora

Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”, explicó entonces Wanda Nara, confirmando la necesidad de la intervención.

El mensaje que compartió Maxi López

El primero en difundir la noticia de la cirugía fue Maxi López, que publicó el viernes una foto de Valentino recostado en la camilla de la clínica, con el torso descubierto y conectado a los equipos médicos. “Preparándonos con el Bomber”, escribió en referencia al apodo con el que la familia lo llama.

Más tarde, Wanda subió a sus redes una imagen de su hijo antes de ingresar al quirófano, seguida por otra de ella misma con los ojos vidriosos, reflejo de la angustia del momento. “Mi Bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, expresó.

Valu felices 16 orgullosos del hijo que sos , el hermano y el amigo . Sos un ser especial no cambies nunca tus valores y tu amor por lo que haces y los que te rodean por qué te hacen único . Te amo y siempre (1).jpg
Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños 16 de Valentino López.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños 16 de Valentino López.

El propio Valentino también quiso dejar un mensaje una vez pasada la operación. Publicó un collage con una foto en blanco y negro durante un partido y otra desde el sanatorio, donde escribió: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”.

Sus palabras fueron rápidamente acompañadas por mensajes de apoyo, entre ellos el de su novia, Carola Sánchez Aloe, quien le dedicó: “Sos fuerte, te amo amor”. También Evangelina Anderson, madre de Bastian Demichelis —compañero de equipo de Valentino—, se sumó con buenos deseos para su pronta recuperación.

Las operaciones anteriores que vivó Valentino

No es la primera vez que el adolescente atraviesa un episodio de este tipo. En noviembre pasado había sido intervenido en el Sanatorio Otamendi por una operación de nariz, ocasión en la que Wanda compartió una foto tomada desde la sala de espera en la que sostenía la mano de su hijo, rodeada del frío entorno clínico. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió entonces la conductora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara mostró su nuevo camarín para las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Así es el lujoso camarín que Wanda Nara tendrá en MasterChef Celebrity 2025: "El lugar donde..."

Por Agustín Zamora
Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento. 

Desmintió todo: la abogada de Mauro Icardi reveló los detalles del supuesto viaje del jugador a la Argentina

Por Redacción Espectáculos
Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

3 películas de Netflix que tenés que ver sí o sí antes de que termine agosto

Por Alejo Zanabria
Continúa la polémica que vincula a la actriz Florencia Pena con el expresidente Alberto Fernández.

Florencia Peña es amenazada por un troll libertario que quiere difundir un video íntimo junto a Alberto Fernández

Por Redacción Espectáculos