24 de septiembre de 2025 - 20:54

Desmintió todo: la abogada de Mauro Icardi reveló los detalles del supuesto viaje del jugador a la Argentina

Elba Marcovecchio, representante del jugador, dio detalles sobre los rumores que aseguraban que Icardi viajaría para ver a sus hijas en octubre.

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento.&nbsp;

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por difusion de contenido íntimo sin consentimiento. 

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Elba Marcovecchio, representante legal de Mauro Icardi, detalló la situación judicial y familiar del delantero del Galatasaray en una entrevista con DDM (América TV). Sus declaraciones se conocieron luego de que trascendiera que el futbolista planeaba viajar a la Argentina en octubre para reencontrarse con sus hijas y brindar una entrevista con su versión del conflicto con Wanda Nara.

Leé además

mauro icardi borro a wanda nara para siempre de su cuerpo: asi desaparecieron los tatuajes

Mauro Icardi borró a Wanda Nara para siempre de su cuerpo: así desaparecieron los tatuajes

Por Redacción Espectáculos
Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Explotaron las redes: Mauro Icardi filtró una dura indirecta a Wanda Nara después de taparse su tatuaje

Por Redacción Espectáculos
Elba Marcovecchio - Archivo
Elba Marcovecchio - Archivo
Elba Marcovecchio - Archivo

Las palabras de la abogada de Mauro Icardi

Consultada sobre esa eventual visita, la abogada fue tajante: “A mí me encantaría que contara su versión de los hechos, para lo cual el juez debería levantar la cautelar. Pero lamentablemente no es así. Es una versión que no estuvo nunca en análisis”. Explicó que el viaje sería muy complejo por cuestiones logísticas: “Mauro tendría tres, cuatro días libres. El viaje de Turquía acá, sin contar migraciones, son dieciséis horas de ida y dieciséis de vuelta”. Sin embargo, aseguró que el futbolista haría el esfuerzo necesario por ver a sus hijas: “Mauro es capaz de venirse a pie para verlas, eso seguro que sí. El punto es que está pedido una restitución internacional. En esa restitución hay alternativas más acordes al expediente”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

En relación con el régimen de comunicación, Marcovecchio aclaró que las niñas deberían mantener contacto con su padre, aunque reconoció que hoy no lo tienen: “Es uno de los requisitos en un expediente de restitución internacional. Los tiempos procesales no son los tiempos humanos, pero el juez debe garantizar el contacto fluido. Lo más importante es el vínculo paterno-materno”. También relató las trabas que se dieron en las resoluciones judiciales previas: “Cada vez que el juez resolvió que las nenas estuvieran con Mauro, hubo impedimentos. Diez, once horas con operativos policiales, la cantidad de veces que estuvo frustrado”.

El conflicto sentimental entre Wanda Nara e Icardi

La abogada destacó la dimensión emocional en este tipo de procesos: “Es obligación de todos los que trabajamos en expedientes de familia cuidar a los chicos emocionalmente y en sus vínculos. Porque a los chicos les quedan marcas imborrables”.

mauro icardi
Mauro Icardi arremeti&oacute; contra Wanda Nara y asegur&oacute; que "voy por todo y contra todos".

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que "voy por todo y contra todos".

En el tramo final de la entrevista, Marcovecchio se refirió al análisis judicial del entorno de cada progenitor: “Se ha puesto el foco desde el otro lado en el entorno, la pareja. Hay capítulos enteros en el expediente. Del lado de Mauro, una pareja estable que no se replicó del otro lado. En el lado materno, el entorno no fue estable. Eso, con todo lo que puede significar para los chicos, lo evalúa mamá o papá, pero papá tiene derecho a opinar: ‘Si la relación es seria, avanzá; si no lo es, es particular y tal’”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Wanda Nara.

Wanda Nara respondió con una "foto picante" luego de que Mauro Icardi tapara su tatuaje

Por Redacción Espectáculos
punto de no retorno: crece la tension entre benjamin vicuna y la china suarez por la tenencia de sus hijos

Punto de no retorno: crece la tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la tenencia de sus hijos

Por Redacción Espectáculos
Polino mandó al frente a Marcela Tauro y contó que un famoso estaba loco por la periodista

"Los milagros existen": el comentario de Marcela Tauro sobre la delicada situación de Thiago Medina

Por Redacción Espectáculos
Dolores Fonzi dirige e interpreta a la protagonista en su nueva película Belén

"Belén" es la película elegida para representar a la Argentina en los premios Oscar 2026

Por Redacción Espectáculos