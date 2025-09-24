Desmintió todo: la abogada de Mauro Icardi reveló los detalles del supuesto viaje del jugador a la Argentina

Elba Marcovecchio, representante del jugador, dio detalles sobre los rumores que aseguraban que Icardi viajaría para ver a sus hijas en octubre.

Elba Marcovecchio, representante legal de Mauro Icardi, detalló la situación judicial y familiar del delantero del Galatasaray en una entrevista con DDM (América TV). Sus declaraciones se conocieron luego de que trascendiera que el futbolista planeaba viajar a la Argentina en octubre para reencontrarse con sus hijas y brindar una entrevista con su versión del conflicto con Wanda Nara.

Elba Marcovecchio - Archivo Elba Marcovecchio - Archivo Las palabras de la abogada de Mauro Icardi Consultada sobre esa eventual visita, la abogada fue tajante: “A mí me encantaría que contara su versión de los hechos, para lo cual el juez debería levantar la cautelar. Pero lamentablemente no es así. Es una versión que no estuvo nunca en análisis”. Explicó que el viaje sería muy complejo por cuestiones logísticas: “Mauro tendría tres, cuatro días libres. El viaje de Turquía acá, sin contar migraciones, son dieciséis horas de ida y dieciséis de vuelta”. Sin embargo, aseguró que el futbolista haría el esfuerzo necesario por ver a sus hijas: “Mauro es capaz de venirse a pie para verlas, eso seguro que sí. El punto es que está pedido una restitución internacional. En esa restitución hay alternativas más acordes al expediente”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) En relación con el régimen de comunicación, Marcovecchio aclaró que las niñas deberían mantener contacto con su padre, aunque reconoció que hoy no lo tienen: “Es uno de los requisitos en un expediente de restitución internacional. Los tiempos procesales no son los tiempos humanos, pero el juez debe garantizar el contacto fluido. Lo más importante es el vínculo paterno-materno”. También relató las trabas que se dieron en las resoluciones judiciales previas: “Cada vez que el juez resolvió que las nenas estuvieran con Mauro, hubo impedimentos. Diez, once horas con operativos policiales, la cantidad de veces que estuvo frustrado”.

El conflicto sentimental entre Wanda Nara e Icardi La abogada destacó la dimensión emocional en este tipo de procesos: “Es obligación de todos los que trabajamos en expedientes de familia cuidar a los chicos emocionalmente y en sus vínculos. Porque a los chicos les quedan marcas imborrables”.