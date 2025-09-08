Mauro Icardi borró a Wanda Nara para siempre de su cuerpo: así desaparecieron los tatuajes

El jugador del Galatasaray tapó los tatuajes que llevaba en su piel en homenaje a Wanda Nara y no dudó en mostrarlo en sus redes.

Mauro Icardi dejó una señal contundente de que su historia con Wanda Naraquedó atrás. El futbolista del Galatasaray decidió tapar los tatuajes que en su momento se hizo en honor a la empresaria, gesto que coincide con lo que ella le había pedido en un posteo meses atrás, dar vuelta de página.

El mismo día en que Wanda brindó una entrevista exclusiva a Grego Rosello para Telefe, Icardi eligió publicar en redes una foto junto a la China Suárez. En la imagen se lo ve abrazado a su pareja y luciendo su nuevo diseño en el brazo, una manga negra que cubre por completo el tatuaje con la cara y el nombre de la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Mauro Icardi tatuaje La decisión no pasó inadvertida. En redes sociales, muchos usuarios remarcaron que Icardi optó por borrar simbólicamente a Wanda de su piel, después de haber llevado ese homenaje por más de una década. El gesto fue leído como un cierre definitivo a un vínculo que marcó gran parte de su vida personal y mediática.

Mauro Icardi tatuaje Wanda Nara reveló cómo descubrió la infidelidad de Mauro Icardi Mientras tanto, la conductora de MasterChef Celebrity habló de su presente y aseguró que atraviesa una etapa de plenitud. Aunque en las últimas semanas circularon rumores de un nuevo romance, aclaró que está soltera y que desea seguir así por un tiempo.

wanda y Mauro Icardi. tatuajes Durante su charla con Rosello en el ciclo Fernet con Grego, Wanda también compartió detalles sobre cómo descubrió la infidelidad que marcó el quiebre en su matrimonio. Fue durante el juego de “Yo nunca”, cuando la conductora admitió que revisó el teléfono en todas sus relaciones largas y que en esos casos encontró “engaños de todo tipo”.