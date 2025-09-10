Wanda Nara respondió con una "foto picante" luego de que Mauro Icardi tapara su tatuaje

La conductora publicó una historia de Instagram y encendió las redes. Subió una foto sensual y una canción de Shakira, justo y necesario para responder lo que hizo Icardi.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi no pasó desapercibido y generó repercusiones inmediatas en las redes sociales. El delantero del Galatasaray cubrió el retrato de su expareja, Wanda Nara, que llevaba en su brazo con la imagen de un lobo y un bosque oscuro.

Ahora, tras la polémica generada por el futbolista, la conductora compartió una publicación que muchos interpretaron como una respuesta directa. La reacción de Wanda llegó a través de una historia en la que se mostró con una pose sensual y eligió como fondo musical el tema Loba de Shakira.

Wanda Nara La respuesta de Wanda Nara al tatuaje con el que Mauro Icardi la borró de su piel. Wanda Nara Cabe recordar que dicha canción habla de instintos, libertad y deseo, asociando a la mujer con esa figura salvaje que no se deja dominar. “Por fin he encontrado un remedio infalible”, comienza la canción que relata la vida de una mujer que sale del armario, deja a su marido y se libera.

El gesto no pasó inadvertido: los seguidores lo leyeron como una clara indirecta a su ex, con quien mantiene una relación marcada por idas y vueltas. Horas más tardes, Wanda reforzó ese mensaje con otra historia, aunque un tanto contradictoria a la primera publicación.

“A she wolf always protects her pack (Una loba siempre protege a su manada)”, colocó.