Wanda Nara habló sobre su enfermedad y dejó una reflexión: "No quise perder un día más"

Casi en el cierre del debut de Ferné con Grego en el stream de Telefe, Wanda Nara habló sobre cómo lleva su enfermedad (leucemia mieloide crónica, detectada en julio del año 2023), tanto en el día a día como en su creencia en Dios.

La conductora de Masterchef Celebrity Argentina fue diagnosticada con este tipo de cáncer en la sangre que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de glóbulos blancos inmaduros. La empresaria reveló públicamente su diagnóstico un tiempo después y actualmente sigue un tratamiento con respuesta positiva.

"Yo a veces me río de mis propias desgracias. Quizás sea buena para conducir pero cuando tengo que mostrar seriedad, me termino riendo. Hay cosas que no son para reírse pero la única manera de salir a veces es esta, si no, no salís más" , le dijo Wanda a Grego Rosello.

La ex de Mauro Icardi afirma que "siempre busca una salida", y marcó cómo incidió su diagnóstico en la posterior separación del futbolista con el que ya no tenía una relación sana.

"La enfermedad fue un antes y después. No quise perder un día más de mi vida viviendo la vida de otra persona. Por más que esa persona sea el padre de tus hijos" , aseguró Wanda .

Wanda Nara Wanda Nara habló sobre su enfermedad en una entrevista con Grego Rossello. Web

"Cada uno tiene que vivir sus metas, crecer en lo suyo. Quiero que mis hijos sigan sus sueños, decidí acompañar a Valentino a que se forme en River. Yo no tuve las oportunidades que tuvieron mis hijos y fui feliz en este país", destacó Wanda en la entrevista en Streams Telefe.

Mauro Icardi se quitó todos los tatuajes referidos a Wanda Nara

Mauro Icardi dejó una señal contundente de que su historia con Wanda Nara quedó atrás. El futbolista del Galatasaray decidió tapar los tatuajes que en su momento se hizo en honor a la empresaria, gesto que coincide con lo que ella le había pedido en un posteo meses atrás, dar vuelta de página.

El mismo día en que Wanda le brindó la entrevista exclusiva a Grego Rosello, Icardi eligió publicar en redes una foto junto a la China Suárez. En la imagen se lo ve abrazado a su pareja y luciendo su nuevo diseño en el brazo, una manga negra que cubre por completo el tatuaje con la cara y el nombre de la madre de sus hijas, Francesca e Isabella.