Santiago Maratea incomodó a Mirtha Legrand con una pregunta sobre Milei: "No te voy a contestar"

La conductora fue sorprendida por el influencer en su propia mesa, y los usuarios de las redes sociales asumieron que “recibió de su misma medicina”. Qué le preguntó Maratea a la diva que la incomodó.

Mirtha Legrand sorprendida ante una pregunta de Santiago Maratea.

Mirtha Legrand sorprendida ante una pregunta de Santiago Maratea.

Mirtha Legrand vivió un momento inesperado y a la inversa en el último programa de La Noche de Mirtha. El influencer Santiago Maratea le hizo una pregunta directa que la dejó en una situación incómoda. Acostumbra a ser ella quien intimide, esta vez la conductora se sintió presionada y eligió no responder.

El episodio ocurrió durante la cena televisada en El Trece, que contó con la presencia del periodista Diego Sehinkman, los actores Nora Cárpena y Luciano Cáceres, la bailarina Mora Godoy y Maratea. La noche estuvo marcada por el escándalo que involucra a Karina Milei -audios y presuntas coimas-.

En ese contexto, Sehinkman remarcó que lo relevante no son solo las acusaciones sino cómo el Gobierno enfrenta la crisis, señalando que esa reacción es lo que distingue a un gestión de otra.

Santiago Maratea, sin filtro ante Mirtha Legrand

Fue entonces cuando Maratea interrumpió para preguntarle sin vueltas a la diva: “Mirtha, ¿a vos te gusta Milei? o ¿te gustó en algún momento?”. La conductora, sorprendida, contestó: “No te voy a contestar”. A lo que el influencer retrucó: “Me gané esa respuesta que no es poca cosa”.

Embed - "NO TE VOY A CONTESTAR": la reacción de Mirtha ante la PICANTE pregunta de Santi Maratea

La reacción de Mirtha generó debate en las redes sociales. Algunos trataron de interpretar la respuesta de la conductora, con el objetivo de descubrir su posición actual sobre el gobierno de Javier Milei. No obstante, otros destacaron que Mirtha “recibió de su propia medicina” y no supo qué responder.

El incómodo tema para Mirtha fue cambiado de inmediato por Nora Cárpena, y la pregunta sorpresa del influencer pasó casi desapercibida. Sin embargo, se notó que la tensión continuó sobre la mesa y, en las redes sociales, los usuarios rescataron y viralizaron el clip.

