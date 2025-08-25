25 de agosto de 2025 - 11:43

Marixa Balli, en la mesa de Mirtha, reveló por qué no pudo ser mamá: "Me hubiese..."

La vedette participó de la mesa de Mirtha Legrand y recordó a sus grandes amores y desilusiones. También contó por qué no se casó.

Marixa Balli contó por qué no fue mamá.

Marixa Balli contó por qué no fue mamá.

La visita de Marixa Balli a la mesa de Mirtha Legrand dejó un momento cargado de emoción. La bailarina y empresaria abrió su corazón al hablar de su vida privada y contar el verdadero motivo por el que no llegó a cumplir su deseo de ser mamá.

“A una le dije que sí, y a los dos días me arrepentí. No es algo que me atrape. Siento que me cortan las alas. Tengo demasiada vida sola y me gusta. Tomo muchas decisiones.”, sostuvo. Y agregó que "El Potro" Rodrigo fue uno de sus grandes amores.

El accidente que marcó a Marixa Balli

En ese momento, y tan incisiva como siempre, Mirtha le preguntó si le hubiera gustado tener hijos. Balli dijo que sí. “Me hubiese gustado, pero después del accidente que tuve, no”, explicó.

Lo más fuerte de la noche llegó cuando se refirió al accidente automovilístico del año 2000 en el que murió su pareja, Mariano Fischer, y ella resultó gravemente herida. Ese episodio no sólo la marcó emocionalmente, sino que también afectó su posibilidad de ser madre.

Así quedó el auto de Mariano Fischer en los 2000.

En la mesa también estaban el actor Nazareno Casero, el doctor Alberto Cormillot, la periodista Camila Dolabjian y la panelista Karina Iavicoli, con quienes compartía la mesa, dejaron las sonrisas y se pusieron serios ante las confesiones de la exvedette.

"Me hubiese gustado tener hijos"

“Me hubiese encantado tener hijos, pero después de ese accidente todo se complicó. Pasaron cosas que hicieron que no pudiera proyectarlo”, dijo conmovida, mientras reconocía que aún le cuesta hablar del tema más de dos décadas después.

Rápidamente, y ante la negativa de Balli de seguir hablando del tema, la conductora cambió el eje de la charla y destacó un anillo en forma de flor que tenía en la mano.

