Así es el increíble nuevo estudio en el que grabarán Masterchef Celebrity: la imagen que filtraron

En breve comienzan con las grabaciones del concurso de cocina de Telefe y filtraron las primeras imágenes del nuevo estudio.

Wanda Nara volvería a conducir Masterchef.

Según Luis Ventura, la entrevista que dio la empresaria generó malestar en el canal y salió a la luz el nombre de Iván de Pineda, quien está al frente de Pasapalabra.

“A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, sostuvo el periodista.

Wanda Nara usó a su amigo para desmentir los rumores de su desvinculación de MasterChef Celebrity

La versión encendió las alarmas, pero la propia Wanda se encargó de despejar rumores este lunes, cuando se mostró desde los estudios del canal junto a su estilista y amigo personal, Kennys Palacios. Allí comenzarán a grabar el reality en pocos días, con la conducción nuevamente a su cargo.

Entre ellos figuran Juan Carlos Icardi, padre de Mauro Icardi, Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui, Valeria Mazza, Momi Giardina, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani y Marixa Balli. Mientras tanto, el jurado seguirá conformado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, tres figuras ya clásicas del formato.

nuevo estudio en el que grabarán Masterchef Celebrity

Cuándo comienzan las grabaciones de Masterchef

Según revelaron en Intrusos, algunos de los famosos que fueron convocados comenzaron a practicar en sus cocinas para llegar mejor preparados al certamen. Además, está previsto que el 22 de septiembre se realicen las fotos oficiales con todo el elenco, mientras que un día después, el 23, se pondrá en marcha la grabación de los programas.

La expectativa es alta: MasterChef Celebrity volverá a la pantalla de Telefe una vez que finalice La Voz Argentina. El desafío ahora será revalidar el éxito de temporadas anteriores con la conducción de Wanda, que finalmente logró conservar su lugar tras las especulaciones.

