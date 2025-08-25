Murió un miembro del equipo de Emily in Paris y suspendieron el rodaje de la quinta temporada

Murió un miembro del equipo de Emily in Paris en pleno rodaje de la quinta temporada en Venecia, Italia. Se trata de Diego Borella , asistente de dirección de la exitosa serie de Netflix , quien falleció el pasado 22 de agosto a los 47 años .

Borella hizo una carrera con gran trayectoria en el cine y las artes visuales, lo que vuelve aún más doloroso el desenlace inesperado que golpeó al equipo de producción.

El trágico episodio ocurrió mientras el staff se preparaba para filmar una de las escenas finales en el histórico Hotel Danieli , uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Según trascendió en medios locales, Borella se desplomó de forma repentina . En ese momento, médicos presentes en el set intentaron reanimarlo sin éxito. La confirmación de su muerte llegó alrededor de las 19:30.

Un profesional que intervino en la emergencia indicó que la causa habría sido un “ataque cardíaco repentino” , lo que generó conmoción entre colegas y allegados.

El comunicado tras la muerte del asistente de dirección de Emily in Paris

Desde Paramount Television Studios expresaron su pesar a través de un comunicado. “Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris”, señalaron. “Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

Borella era oriundo de Venecia, aunque su formación lo llevó a Roma, Londres y Nueva York. Su perfil combinaba el trabajo técnico en la industria audiovisual con la exploración de otros lenguajes artísticos.

Emily in Paris 1

En los últimos meses se había enfocado en la escritura de poesía, cuentos infantiles y relatos de hadas, una faceta creativa que lo acompañaba en paralelo a su carrera dentro de las grandes producciones internacionales.

La noticia de su muerte provocó un impacto inmediato en el equipo de Emily in Paris. Según confirmaron medios locales, se tomó la decisión de suspender temporalmente el rodaje de la serie, que se encontraba en una etapa avanzada de grabaciones.

El fallecimiento de Borella no solo deja un vacío profesional en un proyecto de alcance global, también representa una pérdida profunda para quienes compartieron con él el día a día en los rodajes.