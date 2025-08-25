Playoffs: cómo eliminan los jurados a 3 participantes por equipo en La Voz Argentina

La Voz Argentina comenzó su cuarta instancia de eliminación : los playoffs . En esta modalidad los participantes cantarán individualmente y deberán conquistar no solo a los jueces sino también al público. De los once candidatos de cada equipo deberán dejar el certamen tres.

La estrella colombiana que será co-coach de Soledad Pastorutti en los playoffs de La Voz Argentina

Cuándo empiezan los playoffs en La Voz Argentina y cómo eligen a los participantes que siguen

El conductor del programa, Nicolás Occhiato, explicó que en la primera jornada de canto los jueces deberán salvar a uno de los participantes y en el segundo día, donde terminarán de hacer sus interpretaciones los once competidores, salvarán a cuatro más .

Luego, d e los seis restantes, tres serán elegidos por el público y los otros tres quedarán eliminados de La Voz Argentina. En total cada team: Lali, Luck Ra, La Sole y Miranda! avanzará a los shows en vivo con ocho integrantes por equipo.

Este domingo, los playoffs iniciaron con el team Lali donde cantaron siete concursantes , de los cuales la estrella pop salvó a uno. El lunes harán sus presentaciones los cuatro faltantes y, de los diez que se presentaron entre las dos jornadas, salvará a cuatro.

Es la primera instancia en la que empieza a decidir el público , este lunes Occhiato revelará cómo continuará la modalidad de eliminación para los demás equipos .

En la noche de Lali, el primer salvado fue Valentino Rossi quien conmovió a la jurado con con su versión de “Don’t Stop Believin’” de Journey. “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado lo merece”, expresó Lali.

En las audiciones a ciegas, el joven había conquistado a los cuatro coaches con su interpretación de “Dancing on my own” de Robyn. Más adelante, en las batallas, protagonizó junto a Lucas Rivadeneira una recordada versión de “Lay me down”, donde Lali optó por salvar a ambos.

Ya en los knockouts, volvió a deslumbrar con “Regresa a mí” de Toni Braxton.