22 de agosto de 2025 - 10:08

Cuándo empiezan los playoffs en La Voz Argentina y cómo eligen a los participantes que siguen

Esta vez se incorpora un quinto jurado: el público. Además, se define quién regresará en el repechaje.

Los jueces en sus nuevos looks para los playoffs de La Voz Argentina.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Arranca una nueva etapa de eliminaciones en La Voz Argentina, los playoffs. A partir de esta instancia la dinámica del certamen cambia para siempre: el público podrá salvar participantes para que avancen a la siguiente ronda. A partir de este domingo 24 de agosto, a las 22, los once participantes de cada team se enfrentarán para tener un lugar en los conciertos en vivo.

El anuncio llegó a través de las redes sociales del programa. Con nuevos looks y un equipo cada vez más consolidado los jurados, Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y los Miranda! definirán el destino de los participantes con nuevos co-coaches invitados.

Playoffs: los nuevos jurados invitados en La Voz Argentina

Las estrellas invitadas serán el colombiano Juanes (Soledad), Tiago PZK (Miranda!), Joaquín Levinton (Lali) y La Konga (Luck Ra).

Entradas para Juanes en Mendoza 2025: cuándo es, dónde comprar y precios del show
&nbsp; Juanes es la estrella invitada como co-coach de la Sole en La Voz 2025

Juanes es la estrella invitada como co-coach de la Sole en La Voz 2025

¿Cómo son los playoffs en La Voz Argentina?

Superada las etapas grupales con las batallas y knockouts, en los Playoffs cada concursante sube al escenario para cantar en solitario. En este momento de la competencia, cada coach cuenta con un equipo de 11 participantes, que deberán enfrentarse a la presión de ser evaluados tanto por su entrenador como por la audiencia.

La dinámica es clara: al terminar todas las presentaciones, el coach debe salvar a 5 artistas, asegurando su pase directo a la siguiente ronda. Los 6 restantes quedan sujetos al voto del público, que elige a sus favoritos a través de los canales oficiales del programa de Telefe.

De esos seis, solo 3 continúan en carrera, mientras que los otros serán eliminados. Cada equipo reducirá sus integrantes de 11 a 8 para dar paso a los conciertos en vivo.

El regreso de La Voz, últimos capítulos

Sofi Martinez y Karina

Sofi Martinez y Karina "La Princesita" conducen El Regreso.

En paralelo a la competencia principal, también se desarrollan los últimos capítulos de El Regreso, el spin-off del programa. Conducido por Sofi Martínez y con Karina "La Princesita"como quinta jurado, esta propuesta ofrece una segunda oportunidad a los concursantes que fueron eliminados en etapas anteriores: las audiciones a ciegas, las batallas y los knockouts.

De este repechaje tres llegarán a la final y solo uno, elegido por la gente, tendrá la oportunidad de sumarse a uno de los cuatro teams. El ciclo se transmite en vivo los lunes y miércoles a las 23.15 hs. a través de Luzu TV y Streams Telefe.

