"Manipulación": el ecuatoriano de La Voz Argentina reveló lo que no se vio sobre su eliminación

Martín Guerrero señaló que hubo arreglos de edición y que Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron con el corazón y no con la razón.

El ecuatoriano Martín Guerrero cuestionó los criterios y la edición de La Voz Argentina.

Se trata del ecuatoriano Martín Guerrero, quien hizo su descargo en la televisión de su país, criticó la edición de Telefe, denunció que manipularon su voz y aseguró que su recorte del certamen fue injusto.

Qué pasó con el ecuatoriano Martín Guerrero en La Voz Argentina

Guerrero integraba el team Miranda! y perdió durante los knockouts contra Josué Cordero. El ecuatoriano, de 41 años, destacó desde el principio con el bolero de Alejandro Fernández. Luego de la gran repercusión que tuvo su salida en los seguidores del programa, el expulsado del concurso de canto dio una entrevista donde aseguró que la edición no reflejó todo lo que realmente ocurrió durante su presentación.

“Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo. La misma gente de Córdoba me decía ‘debiste haber pasado tú’. Bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”, declaró el artista en el canal Ecuavisa.

Reclamo por la edición de La Voz Argentina

El cantante explicó que al ver el programa por la televisión, se sorprendió por los recortes realizados por la producción. “Lo que se emitió fue muy poquito en relación a lo que realmente pasó en ese momento. Casi no hubo devoluciones. Como que quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”, explicó.

Guerrero contó que Ale Sergi y Juliana Gattas, de Miranda!, junto al co-coach invitado Emanuel Horvilleur, discutieron la decisión fuera de cámara. Incluso, contó que se pararon de sus sillas y salieron del ojo público para debatir qué hacer.

“No se demoraron mucho y regresaron diciendo que era una decisión injusta, pero sin argumentos musicales válidos. Creo que se tomaron decisiones quizá con el corazón más que con la razón”, reclamó.

El ecuatoriano Martín Guerrero se fue de La Voz Argentina

Martín Guerrero denunció manipulación de las voces

El participante también alertó que su voz y la de su compañero fueron retocadas por la producción de La Voz Argentina.

Al escuchar lo que pasó en el knockout me di cuenta de que habían manipulado mucho las voces, tanto de él como de la mía. Entonces ya hay una desigualdad, ya no es tan objetivo el asunto”, recalcó.

