"¿Estás soltero?": la indecorosa propuesta de Cazzu a a un participante de La Voz Argentina

Durante los entrenamientos previos a los knockouts, en La Voz Argentina, Cazzu le preguntó sobre su estado de pareja a uno de los participantes e incomodó a todos. Francisco “Kakush” González y Thomas Dantas se enfrentaron para ganarse un lugar en el team de Luck Ra: ¿a quien piropeó la artista jujeña?
Qué pasó entre Cazzu y un participante de La Voz Argentina
En plena sesión de ensayo con Luck Ra y Cazzu, “Kakush”, que fue robado del team Lali, recibió el tema “Aquellas pequeñas cosas”; mientras que a su oponente Thomas se le asignó una canción en inglés “You are the reason”.
“Al toque pegamos onda es una persona sencilla y humilde con la que se puede hablar”, argumentó Francisco sobre su knockout asignado. Dantas opinó: "Me sorprendió mucho y también me parece muy desafiante como canta y lo bueno que es”.
“¿Estás soltero vos?”
Luego de que Thomas cantara “You Are The Reason”, de Calum Scott, por primera vez en la sala común donde ensayan, Cazzu no dudó en halagar al intérprete por su sentida, dulce y seductora versión del tema romántico.
“¿Estás soltero, vos?”, encaró la co-coach. Ante las risas de Luck Ra, un sonrojado Thomas argumentó “que vos me digas esto me hace mal”; enseguida, Cazzu se justificó con que era un chiste y que era más grande que él.
Tras una gran, pero distinta, interpretación de los concursantes y una clara inclinación para Thomas de jueces como Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Fue el momento de Luck Ra de tomar una decisión.
El cuartetero, claramente indeciso, tomó a Cazzu de las manos y la invitó a cambiar de lugar en los sillones. “Se deslindó de toda responsabilidad”, sorprendió el conductor, Nicolás Occhiato, a lo que la cantante dijo: “Así son los tipos”.
“Me acuerdo cuando los escuchamos por primera vez y yo me quedé sorprendida por la voz de Thomas. Esta canción te queda perfecta y la hiciste como si fuera fácil”, opinó Cazzu. Y sobre Kakush, agregó: “Lo hiciste hermoso, viniste con tu guitarra y conecté con la canción de una forma distinta”.
Finalmente, y luego de debatir con Luck Ra, Cazzu eligió a Thomas para que continúe en el certamen.
Cazzu en el sillón de Luck Ra.
