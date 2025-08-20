"¿Estás soltero?": la indecorosa propuesta de Cazzu a a un participante de La Voz Argentina

Durante los entrenamientos previos a los knockouts, en La Voz Argentina , Cazzu le preguntó sobre su estado de pareja a uno de los participantes e incomodó a todos. Francisco “Kakush” González y Thomas Dantas se enfrentaron para ganarse un lugar en el team de Luck Ra : ¿a quien piropeó la artista jujeña?

En plena sesión de ensayo con Luck Ra y Cazzu, “Kakush”, que fue robado del team Lali, recibió el tema “Aquellas pequeñas cosas”; mientras que a su oponente Thomas se le asignó una canción en inglés “You are the reason”.

“Al toque pegamos onda es una persona sencilla y humilde con la que se puede hablar”, argumentó Francisco sobre su knockout asignado. Dantas opinó: "Me sorprendió mucho y también me parece muy desafiante como canta y lo bueno que es”.

Luego de que Thomas cantara “You Are The Reason” , de Calum Scott, por primera vez en la sala común donde ensayan, Cazzu no dudó en halagar al intérprete por su sentida, dulce y seductora versión del tema romántico.

“¿Estás soltero, vos?”, encaró la co-coach. Ante las risas de Luck Ra, un sonrojado Thomas argumentó “que vos me digas esto me hace mal” ; enseguida, Cazzu se justificó con que era un chiste y que era más grande que él.

Embed - "¿Estás soltero?": Cazzu hizo sonrojar a un participante - La Voz Argentina 2025

¿Quién se quedó en La Voz Argentina?

Tras una gran, pero distinta, interpretación de los concursantes y una clara inclinación para Thomas de jueces como Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Fue el momento de Luck Ra de tomar una decisión.

El cuartetero, claramente indeciso, tomó a Cazzu de las manos y la invitó a cambiar de lugar en los sillones. “Se deslindó de toda responsabilidad”, sorprendió el conductor, Nicolás Occhiato, a lo que la cantante dijo: “Así son los tipos”.

Embed - Francisco “Kakush” González vs. Thomas Dantas - Team Luck Ra - Knockouts - La Voz Argentina 2025

“Me acuerdo cuando los escuchamos por primera vez y yo me quedé sorprendida por la voz de Thomas. Esta canción te queda perfecta y la hiciste como si fuera fácil”, opinó Cazzu. Y sobre Kakush, agregó: “Lo hiciste hermoso, viniste con tu guitarra y conecté con la canción de una forma distinta”.

Finalmente, y luego de debatir con Luck Ra, Cazzu eligió a Thomas para que continúe en el certamen.