Emilia Mernes explicó por qué no quiere dar su opinión sobre las políticas de Javier Milei

A un año y medio de su polémico silencio cuando la interpelaron sobre las medidas del actual gobierno nacional, la cantante relató el episodio e intentó justificarse.

Emilia Mernes, por primera vez, opinó de política.

Emilia Mernes, por primera vez, opinó de política.

Los Andes
La entrevistadora argentina Sofía Carmona le preguntó a la popstar si le pasaba de arrepentirse de dichos o cosas que hizo. A lo que Emilia asintió: “A veces vuelvo atrás y digo: ‘¿Por qué hice esto?‘. Me re pasa. Cuando me preguntaron de política y no respondí, por ejemplo, y me quedé tiesa como el meme”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/1958533142169440481&partner=&hide_thread=false

“No vamos a hablar de política

La cantante de 28 años hizo referencia a una nota que dio a comienzos del 2024 durante su gira internacional. Una periodista española le preguntó sobre el nuevo gobierno de Milei y cómo le afectaban sus medidas como mujer y artista, especialmente, en lo referido a cultura.

Mientras la cámara la enfoca a ella: cara seria, mirada perdida y una búsqueda de ayuda a su equipo, un integrante del staff pronuncia de fondo “No vamos a hablar de política”. Su actitud se viralizó de inmediato y la cancelaron en las redes sociales por ser “tibia”. Incluso la tildaron de "hueca" y de no tener empatía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1750691086803284432&partner=&hide_thread=false

Emilia Mernes: "Me siento muy subestimada"

A un año y medio de ese episodio, la autora de “No se ve” asumió que no estuvo bien su actitud y contextualizó la situación: “No tenía la respuesta, venía fuera de la situación. No estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, la verdad no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí"

Luego, se contradijo y aseguró que en realidad sí sabe de lo que sucede en el país pero no solo no se siente capacitada para dar una respuesta sino que no es la persona que debe darlas. Y aunque la interpela la situación económica y social no tiene soluciones a los problemas.

“Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública”, contó la joven oriunda de Nogoyá donde sus padres tienen una panadería.

Y cerró: “Está bien decir ‘no sé sobre algo’. Sobre tal tema, no sé. Sobre política no sé. Hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre. También me siento muy subestimada. Y si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo. Me ha afectado mucho y estoy tratando de buscar las herramientas para mejorar, para crecer”.

