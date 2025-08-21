21 de agosto de 2025 - 11:43

Los memes luego de que la China Suárez subió un video de Mauro Icardi en ropa interior

La actriz compartió un video del jugador del Galatasaray cuando recién salía de la cama y los memes no tardaron en viralizarse en la red social X.

China Suárez e Icardi
Los Andes | Redacción Espectáculos
La China Suárez volvió a generar revuelo en redes sociales luego de compartir un video íntimo de Mauro Icardi. En sus historias de Instagram, la actriz mostró a su pareja recién levantado y en ropa interior, una publicación que en cuestión de minutos fue replicada en distintas plataformas y que colocó nuevamente al delantero entre las principales tendencias de X.

Las imágenes, que la propia Suárez acompañó con un mensaje sobre la sonrisa habitual de Icardi, no tardaron en desatar la reacción de los usuarios. Como sucede con varios de los episodio que involucran a la pareja, los memes se multiplicaron y las interpretaciones sobre el trasfondo del video dominaron la conversación digital.

La repercusión del video que subió la China Suárez de Mauro Icardi

Algunos de los comentarios más compartidos marcaron la incomodidad que provocó la publicación. “Ay dios no que acaban de ver mis ojos la historia que subió la China Suárez fbfjbfjcndkcnnf pásenme la lavandina”, escribió un usuario. Otro sumó: “La moncha queriendo demostrar q su novio de turno no es un mani king SOS TAN FINA CHINA SUÁREZ!”.

La ironía también se impuso en varios mensajes. “Quiero desver la historia de la China Suárez”, señaló un internauta, mientras otro imaginó la reacción de los hijos de la actriz: “Los hijos de la China Suárez desde Argentina: a ver qué subió mami hoy? La extrañamos mucho…”.

Otros, en cambio, apuntaron directamente a Icardi y a la polémica previa que lo había colocado en el ojo de la tormenta. “Qué horror la historia que subió la China Suárez, qué decirles jajajaja”, escribió alguien más. Y entre las frases que circularon con más fuerza apareció: “La amante también se burla de Mauro Icardi y de su maní”.

En pocas horas, el video se convirtió en uno de los temas más comentados del día con la palabra "manicero" y el nombre de la actriz y del futbolista entre las tenencias de X, lo que volvió a exponer cómo cada gesto de la pareja logra instalarse en el centro de la agenda.

