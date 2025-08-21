21 de agosto de 2025 - 10:42

"Mal de TikTok" y "Cara de asco": las devoluciones de Luck Ra y Lali a dos participantes de La Voz Argentina

En los knockouts, dos participantes del equipo de Soledad Pastorutti llamaron la atención de los dos jueces, quienes no dudaron en diagnosticarlos.

Luck Ra y Lali, comentarios picantes con dos participantes de La Voz Argentina.

Luck Ra y Lali, comentarios picantes con dos participantes de La Voz Argentina.

Ivo Borda interpretó una empalagosa versión del tema romántico “Qué quieres de mí” de Luis Fonsi. Mientras que Luis, de 40 años, hizo una interpretación rockera de “La Luna” del grupo Ahyre.

Embed - Ivo Borda vs. Luis González - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Las devoluciones de Lali y Luck Ra: "Mal de TikTok"

“Qué bien que estuvieron los dos, qué power y qué buenos cantantes que son”, inició Lali su devolución y, en ese momento, apuntó a Ivo. “Te voy a dar un consejo que quizás no te sirve y que podés decirme ‘esto es una boludez’. Evitaría el mal de Tik Tok”, introdujo y explicó que se refería a las constantes mímicas que hacía sobre la letra de la canción.

Ya te estoy escuchando”, subrayó la coach.

Lali en La Voz

Luck Ra analizó al knockout como una “guasada” y dijo que le pareció un diez de diez lo que hizo Ivo y que él no conocía el tema, así que le agradeció los "subtítulos".

“A mí me pasó con Lucho que me parecés tan excelente que cuando algo se pasa de bueno yo pongo cara de asco”, aportó llamativamente.

Cazzu coincidió que arrugó la nariz de lo bien que estaba su presentación, pero más como un gesto rockero que de desagrado.

Luck Ra en La Voz

¿A quién eligió La Sole?

La Sole inició su argumento y remarcó que ambos tienen grandes voces pero que ya tenía una decisión tomada.

“Quien continúa en el team Soledad es, en esta ocasión, Lucho”, sentenció. El cantante de Buenos Aires se largó a llorar y explicó que tenía a su hermano en el público y eso lo conmovía profundamente.

Mientras que Ivo, después de abrazar a La Sole y el Chaqueño Palavecino, agradeció el espacio, el respeto y las recomendaciones.

