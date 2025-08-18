Cazzu ignoró a Luck Ra y robó a dos participantes de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

El Teatro Nacional Cervantes estrena una coproducción en Mendoza: un intenso drama para conmoverse y reflexionar

Los hermanos Enrique y Tomás Olmos subieron al escenario con “La sachapera”, de Los Manseros Santiagueños; mientras que Agustín Carletti y Mauricio Tarantola cantaron “El embrujo de mi tierra”, de Peteco Carabajal.

Igualados en intensidad y pasión, los duetos plantearon un desafío para La Sole y El Chaqueño Palavecino . Además, brindaron un gran homenaje a la cultura nacional en plena fecha patria por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

“Armamos un festival en dos segundos” , celebró la folclorista tras la enérgica presentación de sus concursantes.

Las primeras en opinar fueron Zoe Gotusso y Lali Espósito , esta última calificó de superlativo lo que hicieron en el escenario. “ Estuvieron los cuatro con sus instrumentos , el poder que han traído es enorme”, resaltó en referencia a las tres guitarras y el bombo que portaban los performáticos. Al momento de inclinarse optó por el dueto del sur de Córdoba, Agustín y Mauricio.

image (3) Agustín Carletti y Mauricio Tarantola gentileza

Cazzu coincidió con la estrella del pop y los cantantes la interrumpieron para contarle que la noche anterior en el hotel habían estado escuchando, mientras tomaban mate, su versión “Pobrecito mi patrón”, le agradecieron la devolución y le remarcaron el gran honor que era estar frente a ella. De los hermanos tucumanos destacó el arraigo que tienen con su tierra y cómo la transportaron al norte argentino.

El Chaqueño remarcó que era una cuestión de edades lo que se definía en esa batalla. “Acá los muchachos (en referencia a los tucumanos) son tiernos todavía con una propuesta buena y los de Laboulaye tienen más maña que la mula del ejército de Tartagal”, comparó.

image (4) Los hermanos Enrique y Tomás Olmos gentileza

La Sole eligió al dúo más maduro de Agustín y Mauricio, “los amigos de Córdoba”, como definió el conductor Nicolás Occhiato.

El momento del robo y el exabrupto de Cazzu

“Algún robo tiene que haber”, tiró la pelota el Chaqueño mientras que el público incitó a Luck Ra al ver cómo debatía con Cazzu.

La Sole despidió con un gran abrazo a Enrique y Tomás y cuando enfilaban hacia la salida del escenario, en el último segundo, la artista del trap se levantó de su sillón, pasó por encima de Luck Ra y apretó el botón de robo.

“Lo que se lo chamuyó Cazzu a Luck Ra”, remarcó el conductor mientras los participantes del nuevo team del cordobés volvían a escena y se abrazaban con los coaches.

Era el último robo del equipo de Luck Ra quien confesó que se habían repartido los dos comodines con Cazzu y que esa era la elección de ella.