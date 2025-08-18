Cazzu ignoró a Luck Ra y robó a dos participantes de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Los knockouts de este domingo lejos estuvieron de ser familiares: robos, batallas a pura chacarera y discusiones, entre jurados. Tal fue el nivel de los participantes que Cazzu pasó por encima de Luck Ra y apretó el botón para llevarse a dos participantes de Soledad Pastorutti, la tricampeona de La Voz Argentina.
Los hermanos Enrique y Tomás Olmos subieron al escenario con “La sachapera”, de Los Manseros Santiagueños; mientras que Agustín Carletti y Mauricio Tarantola cantaron “El embrujo de mi tierra”, de Peteco Carabajal.
Igualados en intensidad y pasión, los duetos plantearon un desafío para La Sole y El Chaqueño Palavecino. Además, brindaron un gran homenaje a la cultura nacional en plena fecha patria por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
Embed - Enrique y Tomás vs. Agustín y Mauricio - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025
¿Con quiénes se quedó La Sole?
“Armamos un festival en dos segundos”, celebró la folclorista tras la enérgica presentación de sus concursantes.
Las primeras en opinar fueron Zoe Gotusso y Lali Espósito, esta última calificó de superlativo lo que hicieron en el escenario. “Estuvieron los cuatro con sus instrumentos, el poder que han traído es enorme”, resaltó en referencia a las tres guitarras y el bombo que portaban los performáticos. Al momento de inclinarse optó por el dueto del sur de Córdoba, Agustín y Mauricio.
image (3)
Agustín Carletti y Mauricio Tarantola
gentileza
Cazzu coincidió con la estrella del pop y los cantantes la interrumpieron para contarle que la noche anterior en el hotel habían estado escuchando, mientras tomaban mate, su versión “Pobrecito mi patrón”, le agradecieron la devolución y le remarcaron el gran honor que era estar frente a ella. De los hermanos tucumanos destacó el arraigo que tienen con su tierra y cómo la transportaron al norte argentino.
El Chaqueño remarcó que era una cuestión de edades lo que se definía en esa batalla. “Acá los muchachos (en referencia a los tucumanos) son tiernos todavía con una propuesta buena y los de Laboulaye tienen más maña que la mula del ejército de Tartagal”, comparó.
image (4)
Los hermanos Enrique y Tomás Olmos
gentileza
La Sole eligió al dúo más maduro de Agustín y Mauricio, “los amigos de Córdoba”, como definió el conductor Nicolás Occhiato.
El momento del robo y el exabrupto de Cazzu
“Algún robo tiene que haber”, tiró la pelota el Chaqueño mientras que el público incitó a Luck Ra al ver cómo debatía con Cazzu.
La Sole despidió con un gran abrazo a Enrique y Tomás y cuando enfilaban hacia la salida del escenario, en el último segundo, la artista del trap se levantó de su sillón, pasó por encima de Luck Ra y apretó el botón de robo.
“Lo que se lo chamuyó Cazzu a Luck Ra”, remarcó el conductor mientras los participantes del nuevo team del cordobés volvían a escena y se abrazaban con los coaches.
Era el último robo del equipo de Luck Ra quien confesó que se habían repartido los dos comodines con Cazzu y que esa era la elección de ella.