18 de agosto de 2025 - 09:57

Cazzu ignoró a Luck Ra y robó a dos participantes de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Con esta nueva incorporación, el cuartetero agotó la posibilidad de sumar a su equipo a participantes de otros equipos.

Cazzu salteó a Luck Ra y realizó un robo en La Voz Argentina.

Cazzu salteó a Luck Ra y realizó un robo en La Voz Argentina.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Murió Ronnie Rondell Jr., el doble de riesgo que se incendió para Pink Floyd.

Murió Ronnie Rondell Jr., el doble de riesgo que se cubrió en llamas para un disco de Pink Floyd

Por Redacción Espectáculos
el teatro nacional cervantes estrena una coproduccion en mendoza: un intenso drama para conmoverse y reflexionar

El Teatro Nacional Cervantes estrena una coproducción en Mendoza: un intenso drama para conmoverse y reflexionar

Por Daniel Arias Fuenzalida

Los hermanos Enrique y Tomás Olmos subieron al escenario con “La sachapera”, de Los Manseros Santiagueños; mientras que Agustín Carletti y Mauricio Tarantola cantaron “El embrujo de mi tierra”, de Peteco Carabajal.

Igualados en intensidad y pasión, los duetos plantearon un desafío para La Sole y El Chaqueño Palavecino. Además, brindaron un gran homenaje a la cultura nacional en plena fecha patria por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

Embed - Enrique y Tomás vs. Agustín y Mauricio - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

¿Con quiénes se quedó La Sole?

“Armamos un festival en dos segundos”, celebró la folclorista tras la enérgica presentación de sus concursantes.

Las primeras en opinar fueron Zoe Gotusso y Lali Espósito, esta última calificó de superlativo lo que hicieron en el escenario. “Estuvieron los cuatro con sus instrumentos, el poder que han traído es enorme”, resaltó en referencia a las tres guitarras y el bombo que portaban los performáticos. Al momento de inclinarse optó por el dueto del sur de Córdoba, Agustín y Mauricio.

image (3)
Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

Cazzu coincidió con la estrella del pop y los cantantes la interrumpieron para contarle que la noche anterior en el hotel habían estado escuchando, mientras tomaban mate, su versión “Pobrecito mi patrón”, le agradecieron la devolución y le remarcaron el gran honor que era estar frente a ella. De los hermanos tucumanos destacó el arraigo que tienen con su tierra y cómo la transportaron al norte argentino.

El Chaqueño remarcó que era una cuestión de edades lo que se definía en esa batalla. “Acá los muchachos (en referencia a los tucumanos) son tiernos todavía con una propuesta buena y los de Laboulaye tienen más maña que la mula del ejército de Tartagal”, comparó.

image (4)
Los hermanos Enrique y Tomás Olmos

Los hermanos Enrique y Tomás Olmos

La Sole eligió al dúo más maduro de Agustín y Mauricio, “los amigos de Córdoba”, como definió el conductor Nicolás Occhiato.

El momento del robo y el exabrupto de Cazzu

“Algún robo tiene que haber”, tiró la pelota el Chaqueño mientras que el público incitó a Luck Ra al ver cómo debatía con Cazzu.

La Sole despidió con un gran abrazo a Enrique y Tomás y cuando enfilaban hacia la salida del escenario, en el último segundo, la artista del trap se levantó de su sillón, pasó por encima de Luck Ra y apretó el botón de robo.

Embed - Enrique y Tomás vs. Agustín y Mauricio - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

“Lo que se lo chamuyó Cazzu a Luck Ra”, remarcó el conductor mientras los participantes del nuevo team del cordobés volvían a escena y se abrazaban con los coaches.

Era el último robo del equipo de Luck Ra quien confesó que se habían repartido los dos comodines con Cazzu y que esa era la elección de ella.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Falleció el reconocido actor Alberto Martín a los 81 años

Falleció el reconocido actor Alberto Martín a los 81 años

Por Redacción Espectáculos
universo +30: pablo albella estrena su nuevo show y lleva la adultez al teatro con humor y ternura

"Universo +30": Pablo Albella estrena su nuevo show y lleva la adultez al teatro con humor y ternura

Por Carina Bruzzone
spin off de el marginal: maria becerra reacciono a la escena que protagonizo junto a valentina zenere

Spin off de El Marginal: María Becerra reaccionó a la escena que protagonizó junto a Valentina Zenere

Por Redacción Espectáculos
eva de dominici desmintio todo y respondio a las criticas por su escena en homo argentum

Eva de Dominici desmintió todo y respondió a las críticas por su escena en Homo Argentum

Por Redacción Espectáculos