"Me quemaron la cara": el duro relato de Eliana Guercio tras un tratamiento estético

Días atrás, Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para contar la mala experiencia que atravesó tras realizarse un tratamiento estético en manos equivocadas. La esposa de Sergio “Chiquito” Romero relató que, lejos de obtener el resultado esperado, sufrió reacciones adversas que la obligaron a dar una advertencia pública.

Este lunes, ya de regreso en el programa “A la Barbarossa” ( Telefe ), la modelo dio detalles sobre lo ocurrido con un procedimiento conocido como “CO2” , un láser que quema las capas superficiales de la piel.

“El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas , me dejaron la piel como una porcelana”, recordó. Sin embargo, en esta ocasión el resultado fue muy diferente.

Guercio aclaró que su decisión no estuvo vinculada a una obsesión con la estética. “Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética , yo no me hago nada, a mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte”, expresó frente a sus compañeros de ciclo.

En su testimonio, subrayó la importancia de elegir profesionales capacitados. “Es fundamental hacerlo en las manos adecuadas porque te pueden quemar, me escribió cualquier cantidad de gente preocupada porque tienen turno para hacérselo", expresó.

"Lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan cómo trabaja, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera, que se haya hecho el procedimiento y diga a mí me fue bien”, advirtió.

Los posteos de Eliana Guercio (1)

La modelo además confirmó que inició acciones legales contra la doctora que le realizó la práctica. “Es como un peeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial”, explicó acerca de por qué no daba detalles de cómo le quedó la cara ni muestra fotos.

Si bien firmó un consentimiento antes del procedimiento, Guercio sostuvo que no se habría cumplido de manera correcta, por lo que avanzará en la Justicia.